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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من القليوبية عن إتقان العمل

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

ينقل التلفزيون المصري، خطبة الجمعة، من المسجد الكبير بقرية الزهويين بمحافظة القليوبية.

ويؤدي الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "اغتنام عهد الشباب في بناء الذات .. إتقان العبادة وإتقان العمل".

ويخطب أئمة الأوقاف اليوم، في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، خطبة الجمعة عن نفس الموضوع.

 

افتتاح 20 مسجدًا
 

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 20 ) مسجدًا اليوم الجمعة 13/ 1/ 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 541 ) مسجدًا، منها ( 443 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 98 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. الشوادي - الفرافرة
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الربعمائة- ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف بني سويف
3. القليعة – قرية تلت - الفشن
مديرية أوقاف الفيوم
4. العتيق –  قرية الكعابي - سنورس
5. الرحمن الجالي- عزبة سالم جاد- الشواشنة
6. الرحمن – قرية العزب – مركز الفيوم جنوب
7. محمد حسن السيد- طامية 
مديرية أوقاف المنيا
8. عمر بن الخطاب – عزبة زكي الجرنوس – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
9. عبد اللاه – بطورس – أبو حمص ثان
10. سامي الركيب – طيبة - الدلنجات
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل عارف – عنيبس – جهينة 
12. الرحمن – العاقولة – قرية السلام – جنوب دار السلام
مديرية أوقاف الغربية
13.عبد الرازق- صالحجر - بسيون
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. النور – قرية البنائين - بلطيم
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. السيدة زينب –  مدينة الخارجة – حي المحافظة القديم 
مديرية أوقاف السويس
2. زيد بن حارثة – العبور – حي الأربعين
مديرية أوقاف المنيا
3. علي محمود – معصرة سمالوط- شرق
مديرية أوقاف الشرقية
4. النور – كفر عبد الله عزيزة  - منيا القمح
5. الحضري – كفر الصعيدي – منيا القمح
6. الأربعين – ميت بشار

 

خطبة الجمعة التلفزيون المصري المسجد الكبير القليوبية الزهويين الأوقاف

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