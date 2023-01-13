أشتاق لأصواتكم.. أوباما يوجه رسالة لجمهور الزمالك عقب الرحيل للحزم السعودي

حرص يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك المعار للحزم السعودي على توجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء عقب وصوله اليوم إلى السعودية للانضمام لفريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء.

وقال أوباما في الرسالة: ‎"جماهير الزمالك العظيمة أطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وأنا على اعتاب خوض تجربة جديدة في حياتي المهنيه كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي ولن يتغير وعلاقتنا القوية وذكرياتنا الجميلة ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتى سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن انساه وهو وسام على صدري".

وتابع أوباما: "جمهور الزمالك الغالي مازالت اصواتكم وافراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل انجاز باقيه في اذاني عشنا سويا سنوات عديده من الانتصارات والانجازات وكنتم أنتم المحفز الاول والداعم الاول لنا كلاعبين".

‎وأضاف: "سوف أشتاق إلى أصواتكم في المدرجات ولن اقول لكم وداعا ولكن الى لقاء اخر في يوم من الأيام ؛ ان لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالته يمين كمشجع بجواركم".