المستشار الألماني بحث مع السوداني إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق

عقد مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، بين المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة السوداني إلى ألمانيا.

وقال المستشار الألماني، خلال المؤتمر الصحفي، إن ألمانيا تسعى إلى تنويع الاقتصاد مع العراق، مشيرا إلى أن العراق تأثر كثيرا من التغير المناخي.

وأضاف شولتس، أنه تم التباحث أيضا حول جهود المصالحة وأهميتها في العراق، مشيرا إلى أنه أكد على أهمية عودة النازحين في العراق لمنازلهم مسألة الهجرة.

وأكد المستشار الألماني، إلى إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق، قائلا: "نريد ضمان أمن الطاقة بعد وقف الغاز الروسي".