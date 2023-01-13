عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني بحث مع السوداني إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق

المستشار الألماني
المستشار الألماني

عقد مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، بين المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة السوداني إلى ألمانيا.

وقال المستشار الألماني، خلال المؤتمر الصحفي، إن ألمانيا تسعى إلى تنويع الاقتصاد مع العراق، مشيرا إلى أن العراق تأثر كثيرا من التغير المناخي.

 وأضاف شولتس، أنه تم التباحث أيضا حول جهود المصالحة وأهميتها في العراق، مشيرا إلى أنه أكد على أهمية عودة النازحين في العراق لمنازلهم مسألة الهجرة.

وأكد المستشار الألماني، إلى إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق، قائلا: "نريد ضمان أمن الطاقة بعد وقف الغاز الروسي".

أفعال لا يمكن التسامح معها.. بيان عاجل من المستشار الألماني بشأن أحداث البرازيل

المستشار الألماني: يجب التماسك في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المانيا العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

رذيلة بجوار الجثة .. سيدة تخنق زوجها بمعاونة عشيقها بعد كشفه الخيانة في أطفيح

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

موضوعات متعلقة

موسكو توافق على نقل 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني عبر أراضيها إلى ألمانيا

العراق: نرغب في التعاون مع ألمانيا بعدة مجالات

زيارة مفاجئة من وزيرتي خارجية ألمانيا وفرنسا لـ إثيوبيا.. ما السر؟

بدلا من الأسلحة.. الحزب الحاكم بـ ألمانيا يلجأ للدبلوماسية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

روسيا تعلن خفض أسعار القمح بدءاً من 18 يناير.. تفاصيل

السفير الهولندي: سعداء بتفعيل الشراكة المميزة لاكتشاف المواهب مع الأهلي

المستشار الألماني بحث مع السوداني إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق

السعودية.. الملك سلمان يصدر مرسوما بشأن الشراكة والتعاون مع أمريكا.. تفاصيل

طالبان رفضت التدخل.. حريق بمكتبة وزير العدل الأفغاني السابق |شاهد

لحظات مرعبة جراء الإعصار المدمر في ألاباما.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. بدء البحث عن ذهب اليهود المفقود في هولندا

غير تقليدية ولذيذة .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار

هل يجب تغيير معجون الأسنان كل فترة؟.. إجابة غير متوقعة

في عيد ميلادها.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب فساتين درة.. شاهد

فيديو

مشاهد غريبة في حفل شيرين.. شخص لبسها الجزمة وسر غضب الجمهور

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ