عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ169 ألف مريض في 2022

صدى البلد

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه خلال ٢٠٢٢  تم تقديم الخدمات العلاجية  لعدد 169 ألف و323 مريض " جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن وتم تقديم كافة الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الادمان  مجانا وفى سرية تامة  ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات "دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال عام 2023، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94% بينما بلغت نسبة الإناث 6% بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ،ولذلك تم تخصيص عدد من الأسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.
 
 

واوضح  الدكتور  عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،  أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن للصندوق “16023” جاءت في المقدمة ، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسري والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

السعودية تضع 4 شروط جديدة لـ الحج في 2023

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

رعد وبرق وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة

ولا أعرف مين سببها | سوسن بدر ترد على شائعة وفاتها

غرامة في انتظارك ..تحذير من استخدام الكهرباء في منزلك بهذه الطريقة

تطور خطير .. طفرة متغير أوميكرون الجديدة أسرع انتشارًا

ارسمي وردة السعادة واكسبي معنا.. ياسمين عز تطلق مسابقة الزوج المثالي الخيالي

يا حاجّة .. رسالة إعلامي لـ نهاد أبو القمصان بسبب صورتها بمكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

فيديو

بعقد يمتد حتى عام 2025.. كواليس وصول والد ميسي لـ السعودية للتفاوض مع الهلال

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

بمقدم 70 ألف جنيه.. فرصة للحصول على شقة بدار وسكن مصر وجنة

عنف وعصبية وعدائية.. مرصد الأزهر: الألعاب الإلكترونية تهدد 3 مليارات من أبنائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ