أستاذ طب نفسى: جريمة الإسماعيلية تكشف خطورة غياب المشاعر الطبيعية لدى الأطفال

أكد أستاذ الطب النفسي الدكتور محمد المهدي، أن جريمة الإسماعيلية التي ارتكبها طفل يبلغ من العمر 12 عامًا ضد زميله تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصاعد جرائم الأطفال في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الجانِي والمجني عليه من فئة الأطفال في العديد من الحالات.

وأوضح المهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن الطفولة فقدت بعضًا من سماتها الطبيعية مثل البراءة والعاطفة واللطف، لافتًا إلى أن الطفل المتهم في هذه الجريمة تحدث بهدوء شديد ودون أي شعور بالندم أو الألم، وهي سمة متكررة في بعض الشخصيات الإجرامية التي تفتقد للمشاعر الطبيعية كالتعاطف أو الإحساس بالذنب.

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن أخطر ما في هذه الحالة هو غياب المشاعر الإنسانية من البداية، موضحًا أن الأسرة يمكنها اكتشاف ذلك مبكرًا من خلال ملاحظة سلوك الطفل تجاه إخوته أو أصدقائه، فإذا أبدى استمتاعًا بإيذاء الآخرين أو لم يظهر أي تعاطف معهم، فهذه مؤشرات تستدعي الانتباه والتدخل النفسي المبكر.

وأشار المهدي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء جرائم الأطفال هو التعلّم بالنمذجة، حيث يتأثر الأطفال بما يشاهدونه في أفلام العنف أو ألعاب الفيديو التي تمجّد الجريمة وتُظهر القاتل كبطل، محذرًا من أن أغلب ألعاب الفيديو الحديثة تتسم بعنف مفرط وتغرس لدى الأطفال مشاعر الإعجاب بالدمار والقتل، مما يشكّل خطرًا نفسيًا وسلوكيًا بالغًا على الأجيال الصغيرة.