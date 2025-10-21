قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أستاذ طب نفسى: جريمة الإسماعيلية تكشف خطورة غياب المشاعر الطبيعية لدى الأطفال

هاجر ابراهيم

أكد أستاذ الطب النفسي الدكتور محمد المهدي، أن جريمة الإسماعيلية التي ارتكبها طفل يبلغ من العمر 12 عامًا ضد زميله تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصاعد جرائم الأطفال في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الجانِي والمجني عليه من فئة الأطفال في العديد من الحالات.

وأوضح المهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن الطفولة فقدت بعضًا من سماتها الطبيعية مثل البراءة والعاطفة واللطف، لافتًا إلى أن الطفل المتهم في هذه الجريمة تحدث بهدوء شديد ودون أي شعور بالندم أو الألم، وهي سمة متكررة في بعض الشخصيات الإجرامية التي تفتقد للمشاعر الطبيعية كالتعاطف أو الإحساس بالذنب.

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن أخطر ما في هذه الحالة هو غياب المشاعر الإنسانية من البداية، موضحًا أن الأسرة يمكنها اكتشاف ذلك مبكرًا من خلال ملاحظة سلوك الطفل تجاه إخوته أو أصدقائه، فإذا أبدى استمتاعًا بإيذاء الآخرين أو لم يظهر أي تعاطف معهم، فهذه مؤشرات تستدعي الانتباه والتدخل النفسي المبكر.

وأشار المهدي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء جرائم الأطفال هو التعلّم بالنمذجة، حيث يتأثر الأطفال بما يشاهدونه في أفلام العنف أو ألعاب الفيديو التي تمجّد الجريمة وتُظهر القاتل كبطل، محذرًا من أن أغلب ألعاب الفيديو الحديثة تتسم بعنف مفرط وتغرس لدى الأطفال مشاعر الإعجاب بالدمار والقتل، مما يشكّل خطرًا نفسيًا وسلوكيًا بالغًا على الأجيال الصغيرة.

جريمة الإسماعيلية جرائم الأطفال الشخصيات الإجرامية سلوك الطفل التدخل النفسي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

