حزب مصر أكتوبر ينظم حملة للتبرع بالدم في قنا

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة قنا ، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم الاقليمى، انطلاقاً من اهتمام الحزب برئاسة الدكتورة جيهان مديح، والدكتور محمد بدران، النائب الأول والأمين العام للحزب، والنائب محمود عبد السلام الضبع، أمين الحزب بمحافظة قنا، بالقطاع الصحى ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة في توفر أكياس الدم فى مستشفيات المحافظة.

حضر الحملة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، الذى حفز الشباب المشارك علي أهمية التبرع بالدم والمشاركة في مثل تلك المبادرات الهامة.

وأثنى نائب محافظ قنا، على مبادرة الحزب لتوفير أكياس الدم التي تمثل الحياة للمرضي والمصابين في مختلف مستشفيات محافظة قنا.

أقيمت فعاليات الحملة بالصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى، بمشاركة عدد كبير من شباب محافظة قنا ، واستمرت لساعات بسبب الإقبال الكبير من قبل المتبرعين.

وأشار محمود عبد السلام الضبع، أمين الحزب بقنا ، إلى أن الحزب يهدف لنشر المبادرات التى تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع، مطالباً الشباب المشارك بنشر الوعي بين ذويهم بضرورة المشاركة المجتمعية ولعب دور فعال داخل المجتمع المحيط يستطيع من خلاله نفع المواطنين ومساعدة الدولة في سعيها الدائم نحو الارتقاء بالمواطن المصرى.

