الأمير هاري يطالب العائلة الملكية بالاعتذار لزوجته ميجان

طالب الأمير هاري باعتذار من العائلة الملكية لزوجته ميجان، قائلا: "تعرفون ما فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا كونوا أنقياء واعتذروا". كشف كتاب الأمير هاري، الذي نشر الثلاثاء الماضي، عن خلاف عميق بينه وبين شقيقه ووالده.

وقال دوق ساسكس: "لو استمعوا لي عندما تحدثت عن مخاوفي لما كنا وصلنا لمثل هذا الموقف. كان بمقدورنا ألا نصل لمثل هذا الموقف".

وفي حديثه لصحيفة "ديلي تليجراف"، لم يكشف هاري ما الذي يطلب من عائلته الاعتذار عنه، لكنه تحدث في الماضي عن أفراد العائلة المالكة الذين عارضوا علاقته بزوجته ميغان.

وأضاف هاري في المقابلة بأنه حرص في كتابه "سبير" على سرد الجانب الحقيقي والصادق من قصته مع العائلة الملكية، مشددا على أنه يريد مواصلة "القتال" بالوقوف لجانب زوجته، ويشجع الرجال الآخرين على فعل الشيء نفسه، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.