موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم، السبت، على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

موعد مبارة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الخامسة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports Connect.

ليفربول ضد برايتون

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد الهزيمة المفاجئة أمام برينتفورد 3-1، في الجولة الماضية.

وخاض فريق ليفربول 17 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر 5 مواجهات.

كما يطمح محمد صلاح للعودة للتسجيل مع الريدز في الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن هز الشباك آخر مواجهتين بالمسابقة.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق برايتون بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول وخطف المركز السابع منه.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبرايتون، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 3-3.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برايتون صاحب المركز الثامن.