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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم، السبت، على ملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

موعد مبارة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الخامسة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium  و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports Connect.

ليفربول ضد برايتون

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد الهزيمة المفاجئة أمام برينتفورد 3-1، في الجولة الماضية.

صوت من هنا لـ محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

وخاض فريق ليفربول 17 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر 5 مواجهات.

كما يطمح محمد صلاح للعودة للتسجيل مع الريدز في الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن هز الشباك آخر مواجهتين بالمسابقة.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق برايتون بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول وخطف المركز السابع منه.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبرايتون، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 3-3.
ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برايتون صاحب المركز الثامن.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي موعد مبارة ليفربول وبرايتون محمد صلاح

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