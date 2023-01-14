نشرة أخبار العالم | انهيار الدولار وارتفاع الذهب.. السعودية تستعد لترحيل هؤلاء الوافدين.. مليون حالة وفاة بسبب كورونا في الصين

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات المهمة على كل الأصعدة، وتصدر ذلك، ما يلي:



الترحيل للمخالفين.. قرار عاجل من السعودية بشأن بعض الوافدين



كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت الوزارة السعودية، أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 15.7 ألف مخالف، منهم 8.7 مخالف لنظام الإقامة، و4.1 مخالف لنظام أمن الحدود، و2.8 مخالف لنظام العمل.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 620 شخصا، 65% منهم يمنيي الجنسية، و30% إثيوبيي الجنسية، و5% جنسيات أخرى، و73 شخص حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، مبينة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 3.2 ألف وافد مخالف، منهم نحو 30 ألف رجل، ونحو ألفي امرأة.

وبينت أنه تم إحالة 22.4 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية؛ للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.8 ألف مخالف.

خسائر كبرى لـ الدولار.. ماذا ينتظر الأخضر خلال 2023؟

قال محلل استراتيجي في بنك “يو بي إس”، إن الأداء السيئ للدولار الأمريكي في الربع الرابع من العام الماضي، قد يستمر هذا العام، مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من وقف رفع الفائدة.

وأشار دومينيك شنايدر رئيس وحدة السلع والعملات الأجنبية لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ، في قسم إدارة الثروات في البنك، إلى أنه يتوقع المزيد من الهبوط للدولار، مع هبوط معدل التضخم في ديسمبر، ما قد يمنح الفيدرالي مزيدًا من المساحة لتخفيف حملة التشديد النقدي.

وأوضح دومينيك، في مقابلة مع محطة “سي إن بي سي”: “أنه من المحتمل أن نشهد خلال العام الجاري ضعفًا مستمرًا للدولار الأمريكي، وأن البنك الفيدرالي سيصل إلى نهاية حملة رفع الفائدة مع استمرار هبوط مؤشر أسعار المستهلكين”.

ويعتقد شنايدر، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس، مع احتمالية عدم وصول الفائدة أعلى 5%.

وشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية تراجعًا بنسبة 8% في الربع الرابع من العام الماضي، وهو أكبر هبوط فصلي منذ عام 2010، لكنه كان قد ارتفع بنحو 17% في أول تسعة أشهر من 2022.

أسعار الذهب عالميا.. ماذا سيحدث للمعدن النفيس خلال الأيام القادمة

اقترب الذهب من أعلى مستوى في 9 أشهر، مساء أمس الجمعة، ليكون قاب قوسين من المقاومة الرئيسية عند 1,950 دولارًا للأونصة، حيث أدى ضعف التضخم في الولايات المتحدة وضعف توقعات رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز الصفقات على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وسجلت العقود الآجلة للذهب على كوميكس بنيويورك بسعر 1,915 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 12:02 بالتوقيت الشرقي (17:02 بتوقيت جرينتش)، بزيادة 16.20 دولار، أو 0.9٪ خلال اليوم. وكان أعلى سعر للجلسة عند 1,919.65 دولار هو الأعلى منذ ذروة 25 أبريل عند 1,935.50 دولار.

ارتفع عقد الذهب الآجل القياسي في الولايات المتحدة بنسبة 5٪ تقريبًا منذ بدء عام 2023، ممدًا مكاسبه التي قاربت 4٪ في ديسمبر و7٪ من نوفمبر.

كان السعر الفوري للذهب، محط اهتمام المتداولين، عند 1,911.73 دولارًا أمريكيًا - بزيادة قدرها 14.82 دولارًا أمريكيًا أو 0.8٪ خلال اليوم. وبلغت ذروة أسعار الذهب الفورية 1,916.59 دولارًا أمريكيًا - وهي أيضًا الأعلى منذ 25 أبريل.

ارتفع الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أدى انحسار التضخم إلى دفع عائدات السندات والدولار للانخفاض وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل شراسة بكثير مع رفع أسعار الفائدة هذا العام مقابل 2022، وقد ينهي تشديده النقدي قبل نهاية العام بفترة طويلة.

وقال إد مويا، المحلل في منصة OANDA للتداول عبر الإنترنت: "أسعار الذهب آخذة في الارتفاع مع تزايد ثقة وول ستريت في أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينتهي تقريبًا من رفع أسعار الفائدة".

“ويرتفع سعر الذهب في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكي، ويستمر تراجع العوائد في ظل تقارير أرباح الشركات الأقل عن المتوقع”.

وبلغ العائد على معيار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.47٪ يوم الجمعة ، مقابل ذروة أكتوبر عند 4.34٪. استقر مؤشر الدولار ، الذي يضع الدولار مقابل ست عملات رئيسية متنافسة تشمل اليورو والين ، فوق 102 بقليل ، بعد أن انخفض من أعلى مستوياته في سبتمبر فوق 107.

وأفاد استطلاع أجرته جامعة ميشيغان عن كثب للمستهلكين يوم الجمعة، بأن توقعات التضخم بين الأمريكيين قد انخفضت للشهر الرابع على التوالي في يناير، حيث انخفض إلى 4.0٪ من 4.4٪ في ديسمبر. وقال المسح إنها أدنى قراءة لضغوط الأسعار منذ أبريل 2021.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن التضخم، كما هو مبين في مؤشر أسعار المستهلك، أو CPI، ارتفع بنسبة 6.5٪ في 12 شهرًا حتى ديسمبر، كان أبطأ تقدم سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين منذ أكتوبر 2021.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في 40 عامًا في يونيو عندما نما بمعدل سنوي قدره 9.1٪، مقابل هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2٪ فقط سنويًا. في محاولة للسيطرة على الأسعار المرتفعة، أضاف الاحتياطي الفيدرالي 425 نقطة أساس إلى أسعار الفائدة منذ مارس من خلال سبع زيادات في أسعار الفائدة. قبل ذلك، بلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 25 نقطة أساس فقط، حيث قام البنك المركزي بتخفيضها إلى الصفر تقريبًا بعد تفشي COVID-19 العالمي في عام 2020.

وبدأ الفيدرالي في رفع الفائدة بعنف بين شهور يونيو ونوفمبر ليرفعها بـ 75 نقطة أساس لكل شهر، وتراجعت الوتيرة في ديسمبر لتسجل 50 نقطة أساس.

وبالنسبة لقراره التالي بشأن سعر الفائدة في 1 فبراير، يتوقع الاقتصاديون أن يعلن البنك المركزي عن زيادة أقل بمقدار 25 نقطة أساس.

وكانت آخر مرة أعلن فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2022، في بداية دورة رفع سعر الفائدة الحالية.

وقال مويا، المحلل في OANDA، إنه إذا تمكن الذهب "من الإغلاق بشكل مريح فوق مستوى 1900 دولار، فقد تكون هذه إشارة صعودية للغاية لبقية الشهر"، مضيفًا أنه يتوقع مقاومة قوية للمعدن الأصفر في منطقة 1950 دولارًا.

مليون حالة وفاة بسبب كورونا في الصين

يبلغ فيروس كورونا ذروته في الصين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ويكلي ميل.

وقالت الصحيفة، سيظهر تأثيره الأسوأ في المناطق الريفية، وسط قلق من إن العام الجديد الذي ستحتفل به في الصين اعتبارًا من 21 يناير، سيزيد من حالات الإصابة والعدوى بسرعة بين الناس.

وبحسب استقراء للبيانات الحكومية، قالت الصحيفة، إن الوباء المسبب لمرض كوفيد COVID-19 ، سيصل في الصين إلى ذروته خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة.

وفي الوقت نفسه، فإن من دواعي القلق أن الموارد الطبية في المناطق الريفية أقل نسبيًا.

ويقول أحد الخبراء إن هذا الوباء سينتشر بسرعة في العام الجديد بعد رفع الحظر.

رفعت الصين جميع قيود كوفيد في أعقاب الاحتجاجات العامة في نوفمبر، وفتحت أيضًا الحدود يوم الأحد الماضي.



يقال إن رفع هذه القيود أدى إلى انتشار الفيروس وتعريض 1.4 مليار شخص في الصين لاحتمالية العدوى.

يقول الخبير إنه حتى الآن كان التركيز على المدن الكبرى ولكن حان الوقت الآن للتركيز على المناطق الريفية. حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أيضًا من المخاطر الناشئة عن السفر في العطلات.

قال علماء الفيروسات الصينيون يوم الجمعة إنهم اكتشفوا إصابة في الصين بمتغير أوميكرون الفرعي XBB.1.5 ، والذي وصفه علماء منظمة الصحة العالمية في ديسمبر بأنه أسرع المتغيرات الفرعية انتشارًا في الولايات المتحدة. أبلغ مسؤولو الصحة عن خمس وفيات أو أقل يوميًا خلال الشهر الماضي، لكن الامور في المستشفيات وأماكن حرق الجثث تشير إلى خلاف ذلك.



يتوقع خبراء الصحة الدوليون، في منظمة الصحة العالمية وغيرها، ما لا يقل عن مليون حالة وفاة مرتبطة بـ COVID في الصين هذا العام ، لكن الصين أبلغت عن ما يزيد قليلاً عن 5000 حالة منذ بدء الوباء، وهو أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم.

تزايد التوتر مع دول كثيرة

جعلت العديد من الدول اختبار كورونا إلزاميًا للمسافرين القادمين من الصين.

كما تختبر كوريا الجنوبية واليابان القادمين من الصين بحثًا عن إصابتهم المحتملة بكوفيد، وتفرض الحجر الصحي على المصابين. وقد تسبب هذا في الكثير من التوتر بين هذه الدول.

عادت بعض أجزاء الصين إلى الحياة الطبيعية. لا سيما سكان المدن الكبيرة ، في حين أن إعادة فتح الصين قد عزز الأصول المالية على مستوى العالم ، فإن صانعي السياسة في جميع أنحاء العالم قلقون من أن ذلك قد يؤدي إلى استئناف الضغوط التضخمية.

و يقول بعض المحللين إن إغلاق العام الماضي ترك بصمة دائمة على الصين.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو هذا العام إلى 4.9٪ لكنه لا يزال أقل بكثير من الاتجاه السابق للوباء.