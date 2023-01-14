وزيرة الخزانة الأمريكية تبدأ جولة لثلاث دول أفريقية الأسبوع المقبل

ذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ستبدأ جولتها الأفريقية التي تشمل ثلاث دول يوم الثلاثاء. ستستغرق رحلة المسؤول 11 يومًا.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب قمة 2022 لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا ، التي انعقدت في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر.. وشارك فيها 49 وفدا من الدول الأفريقية بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الأفريقي وكان الحدث الثاني من نوعه ، حيث عُقد الأول في عام 2014.



وتأتي الزيارة بعد شهر من قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا عام 2022 في واشنطن العاصمة ، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من محاولات الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في إفريقيا.

تخطط يلين لزيارة السنغال وزامبيا وجنوب إفريقيا.



السنغال هي رئيس الاتحاد الأفريقي لهذا العام ومن المتوقع أن تصبح أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا في عام 2023. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، ستلتقي يلين بالرئيس السنغالي ماكي سال وستقوم بإلقاء 'ملاحظات رئيسية حول العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا' .



وبعد ذلك، يخطط وزير الخزانة أيضًا للقاء رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما ، الذي سُجن كزعيم للمعارضة قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في عام 2021. وقد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحكومة سلف هيشيليما ، إدغار لونغو ، الذي كان حكمه، تتميز بتعاون واسع النطاق مع الصين.



ووفقًا لما ذكرته ميشيل جافين ، الزميلة البارزة في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية والسفيرة الأمريكية السابقة في بوتسوانا ، فإن 'زامبيا هي أفضل قصة ديمقراطية لدينا الآن في القارة.'



وفي عام 2020، تخلفت زامبيا عن سداد الديون وتقدمت لاحقًا بطلب لإعادة هيكلة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين. جانيت يلين من بين المسؤولين الغربيين الذين اتهموا الصين ، التي تمتلك حوالي 30٪ من الدين الخارجي لزامبيا ، بالمماطلة المتعمدة لمشروع الإطار المشترك.



وردا على ذلك ، قالت الصين إن مشاكل ديون زامبيا والدول الأفريقية الأخرى ناجمة بشكل رئيسي عن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، التي تدين لها دول القارة بأكبر قدر من الديون الخارجية.