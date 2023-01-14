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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يرحبان باتفاق السلام في إثيوبيا

صدى البلد

أشاد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني، بتنفيذ اتفاق السلام في تيجراي وذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارتهما المشتركة لـ أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.

وعلق الاتحاد الأوروبي، دعمه المالي لإثيوبيا بعد اندلاع الصراع الأهلي في منطقة تيجراي الشمالية بالبلاد، والذي اندلع في نوفمبر 2020. 

ووقعت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيجراي اتفاقية سلام في 2 نوفمبر 2022، منهية عامين من الأعمال العدائية وإحلال السلام في الدولة التي مزقتها الحرب.

ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك إلى أديس أبابا يوم الخميس لإبداء دعمهما لعملية السلام في المنطقة وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. هذه هي المرة الأولى منذ اتفاق السلام التي يزور فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إثيوبيا.

وخلال زيارتهم التي استمرت يومين ، التقى كبار الدبلوماسيين الأوروبيين برئيس الوزراء آبي أحمد وعقدوا اجتماعات مع وزراء إثيوبيين آخرين ، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأفريقي.


سافروا إلى أديس أبابا 'للقيام بثلاثة أشياء: الاستكشاف مع السلطات حول كيفية دعم البلاد في طريقها إلى السلام الدائم والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، ومناقشة الأمن الغذائي في القرن الأفريقي ، وتعزيز شراكة أوروبا مع الاتحاد الأفريقي ، قال بربوك من ألمانيا.

وأشادوا في المؤتمر الصحفي بـ "التقدم الجيد" في تنفيذ اتفاق السلام، قائلين إن أوروبا تشجعها على الاستمرار، حيث أدى بالفعل إلى استئناف توريد المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي، واستسلام المتمردين. أسلحتهم الثقيلة.


وصرح الوزير الفرنسي: 'توقفت الأعمال العدائية ، وتمكنت المساعدات من الوصول إلى المناطق التي لم تتلقها بدأت عودة الأسلحة [من قبل المتمردين]'.

جاءت رحلتهم إلى إثيوبيا بعد يوم قصير من بدء قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في بلدة أغولاي ، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال شرق ميكيلي ، عاصمة إقليم تيغراي ، في تسليم أسلحتها الثقيلة كجزء من اتفاق السلام.


كما دعا الوزراء إلى المساءلة عن الانتهاكات الواسعة النطاق التي حدثت خلال الصراع ، قائلين إن هذا هو الشرط الرئيسي للاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات مع إثيوبيا. وطالبوا بإنشاء آلية عدالة انتقالية للتحقيق في الانتهاكات ومعاقبة المتورطين فيها.


وخلال الرحلة ، زارت كولونا وبيربوك مركز توزيع برنامج الغذاء العالمي في أداما ، الواقعة على بعد 99 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة ، والتي تضم 50 ألف طن من القمح الذي تم شحنه مؤخرًا. ومن المتوقع أن يتم توزيع الحبوب على المناطق الأكثر تضررا من الصراع ، حيث حدثت أزمة إنسانية ، حيث يعاني الناس من نقص الغذاء بسبب انقطاع إمدادات المساعدات.


وفي حديثهم عن العلاقات بين أوروبا والدول الأفريقية بشكل عام ، أكد الوزراء أن دولهم تدعم بشكل كامل اقتراح منح أفريقيا 'مقعدين دائمين في مجلس الأمن' التابع للأمم المتحدة. وأوضحوا أنه سيعزز العلاقات الثنائية للقارة مع المناطق الأخرى ، ولا سيما مع الدول الأوروبية ، بشأن القضايا الأمنية.


بدأ الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في نوفمبر 2020 ، عندما بدأت انتفاضة في منطقة تيغراي رافضة سياسات الحكومة الفيدرالية. وقد أسفر عن خسائر بشرية عديدة ، مع إجبار الناس على ترك منازلهم ، وتسبب في أزمة إنسانية حادة حيث واجه الناس في المناطق المتضررة الفقر المدقع والمجاعة والأمراض القاتلة.


اتفاقية السلام الموقعة في نوفمبر، والتي نصت على الوقف الفوري للأعمال العدائية في تيجراي ، مهدت الطريق أمام المساعدات الإنسانية وسمحت بالعودة التدريجية للخدمات العامة ، بما في ذلك البنوك والاتصالات والكهرباء والوقود.

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