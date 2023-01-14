طرابزون سبور يتقدم على باشاك شهير بهدف في الشوط الأول بالدوري التركي

تقدم فريق طرابزون سبور بهدف على نظيره باشاك شهير، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري التركي.

وجاء الهدف الأول عن طريق باكايستاس في الدقيقة 21.

وشهد التشكيل، تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في قيادة خط الهجوم أمام باشاك شهير في الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

أوركان - بيريز - بارتا - دينسويل - إيرين - سيوبس - باكايستاس - عبدالقادر - تريزيجيه - جوميز - دجانيني.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي باشاك شهير في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.