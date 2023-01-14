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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرابزون سبور يتقدم على باشاك شهير بهدف في الشوط الأول بالدوري التركي

صدى البلد

تقدم فريق طرابزون سبور بهدف على نظيره باشاك شهير، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري التركي.

وجاء الهدف الأول عن طريق باكايستاس في الدقيقة 21.

وشهد التشكيل، تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في قيادة خط الهجوم أمام باشاك شهير في الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

أوركان - بيريز - بارتا - دينسويل - إيرين - سيوبس - باكايستاس - عبدالقادر - تريزيجيه - جوميز - دجانيني.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي باشاك شهير في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

طرابزون سبور باشاك شهير الدوري التركي محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه

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