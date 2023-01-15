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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيد رجب ينشر صورا من كواليس «رمضان كريم 2»

صدى البلد

شارك الفنان سيد رجب عدة صور جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر سيد رجب في الصور برفقة عدد كبير من الفنانين علي رأسهم الفنانة سلوي عثمان والفنانة ويزو، من كواليس مسلسل “رمضان كريم ٢”.

ومن ناحية أخرى يواصل حاليًا فريق عمل مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني فى تصوير مشاهد المسلسل داخل حارة السبكي بمنطقة الحزام الأخضر حيث بناء الديكور الخاص بالحارة الشعبية التى يدور حولها قصة المسلسل.

ويتواجد الفنان سيد رجب بشكل شبه يومي داخل لوكيشن التصوير للانتهاء من مشاهده قبل بداية الشهر الكريم، حيث إن المسلسل يشهد العديد من التغيرات ومن أبرزها جملة سيد رجب الشهير بها فى المسلسل وهي “رمضان كريم” حيث تم تغيرها فى الجزء الثاني بجملة رمضان سعيد بنفس الطريقة المعروفة عنه فى نطقها.

كما يشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف ويكونان أسرة جديدة فى الحارة التى يعيش فيها سيد رجب.

كما يظهر أيضا الفنان بيومي فؤاد فى الجزء الثاني من المسلسل ليكون واحدا من مفاجئات الموسم الثاني للمسلسل.

 

أبنة سيد رجب أخبار سلوى عثمان أخبار ويزو اخبار الفن أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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