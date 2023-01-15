عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أزمة تضرب اليمين المتطرف داخل إسرائيل.. لعنات الفلسطينيين تطارد نتنياهو وحكومته

مظاهرات ضد حكومة
مظاهرات ضد حكومة التطرف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام عن تشكيل حكومة جديدة، والتي ضمت بعض الوزراء المنتمين باليمين المتطرف، والذين كان على رأسهم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير الذي اقتحم عدة مرات باحات المسجد الأقصى.

 بنيامين نتنياهو

أزمات تواجه الحكومة المتطرفة 

وتواجه حكومة نتنياهو أزمات متعددة في الداخل والخارج، حيث تظاهر  أكثر من 80 ألف إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لعمل إصلاحات قضائية.

ومن شأن تلك الإصلاحات، حال تنفيذها، أن تسهل على البرلمان إلغاء أحكام تصدرها المحكمة العليا، بين أمور أخرى، لذلك وصف متظاهرون تغييرات رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" المقترحة بأنها هجوم على نظام الحكم الديمقراطي.

وتأتي تلك التغييرات المقترحة بعد تنصيب أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، لذلك انعقدت مسيرات للمتظاهرين أيضا أمام مقر رئيس الوزراء في القدس وفي مدينة حيفا شمالا، بحسب ما أفادت تقارير محلية.

واصطدمت الشرطة بمجموعة من المتظاهرين بينما كانوا يحاولون إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب.

txt

شاهد | 80 ألف متظاهر في تل أبيب لإقالة نتنياهو

txt

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

ورفع متظاهرون لافتات وصفت الائتلاف الجديد بقيادة نتنياهو بأنه “حكومة عار، وأن الإصلاحات المقترحة من شأنها تقويض استقلال القضاء، ودعم الفساد، كما تعد انتكاسة على صعيد حقوق الأقليات، فضلا عن تهديدها مصداقية الجهاز القضائي في إسرائيل”.

وتعد هذه أضخم مظاهرات منذ أداء حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة اليمين الدستورية في ديسمبر، ودعت أحزاب المعارضة، الإسرائيليين للانضمام للمسيرات من أجل "إنقاذ الديمقراطية" واحتجاجا على التغييرات القضائية المخطط لها.

وبموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين في وقت سابق من الشهر الجاري، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست (البرلمان) سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعليا، وقد يمكن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه.

ويخشى المعارضون من أنْ تستخدم الحكومة الجديدة تلك التغييرات لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل إنها ستفعل ذلك.

وأما على المستوى الخارجي، تواجه إسرائيل أزمة مع المرابطين الفلسطينيين وهذا بعد اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" باحات المسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات محدودة في عدة مدن فلسطينية ما بين قوات الاحتلال والمرابطين الفلسطينيين، والتي بدأت معها قوات الاحتلال عمليات مداهمة وقتل للفلسطينيين.

مظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو 

الحكومة أمام مخاطر وتحديات 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه بالتأكيد مخاطر وتحديات كبيرة في الفترة الأولى من حكمها نتيجة أن الائتلاف رغم أنه يميني وتجمعه خريطة واحدة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أبرم اتفاقيات شراكة مع القوى المُشكلة للحكومة وأصبح ممارسة هذه القوى نوعا من الابتزاز والمقيدة السياسية.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما يحدث الآن هو مفارقة غريبة نتيجة الحكومتين، واحدة خاصة بنتنياهو وهي لكل الشعب الإسرائيلي، وحكومة أخرى مرتبطة بطبيعة الحال باليمنيين المتطرفين منهم بن غفير وغيره، الذين يسعون إلى اختبار ومعرفة نبض العالم العربي والقضية الفلسطينية.

txt

زعيم المعارضة يهاجم نتنياهو: خطواتك تدمر إسرائيل

txt

بسبب نتنياهو.. جانتس يكشف عن خطر يهدد إسرائيل

وأضاف: "التظاهرات التي جرت خلال الساعات الأخيرة وصلت إلى 50 ألفا أمام منزل نتنياهو وهذا يشكل خطورة كبيرة، فالمشكلة هي على القضاء والصلاحيات، ولكن الحقيقة أكثر من ذلك، وهي تسييس القضاء وهذا سوف يجري الفترة المقبلة، ومحاولة جر القضاء إلى السياسة حيث يحاكم المسئولين الإسرائيليين، وجزء منه مرتبط بطبيعة الحال بتعيين قضاء المحكمة العليا والتدخل في السياسة وغيرها.

وأكد أن “هذا الأمر سيؤدى للمزيد من حالة عدم التركيز والاستقرار في المجتمع الإسرائيلي، فالسيناريو المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار، ولكن تفكك الحكومة وغيرها لن يحدث لأن الحكومة ماضية في طريق برامجها، ونتنياهو سيحاول إعادة تعويم دورها إقليميا ودوليا خوفا من المقاطعة وخوفا من التعرض إلى حالة العزلة”.

واختتم: “ستكون إسرائيل أمام سيناريوهات صفرية، ويضع نتنياهو تركيزه على تنشيط اتفاقيات التعاون الإقليمي كأولوية أولى مع التركيز على أهميتها ومحاولتها على إصلاح المؤسسة التشريعية، ولكن إصلاح القضاء مرتبط بموضوع عرب 48 وبالأقليات، وهذا سيمثل مشكلة كبيرة أمام الاستقرار في إسرائيل”.

الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية 
نتنياهو الحكومة المتطرفة الحكومة الإسرائيلية إسرائيل الشعب الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

الكلام خلص.. سيف زاهر يكشف موقف الأهلي النهائي من ضم جاكسون موليكا

كريستو لاعب جيد.. الجلاصي يكشف عن فعل معلول بعد مباراة الأهلي والمصري

الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة بسبب كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شاهد | 80 ألف متظاهر في تل أبيب لإقالة نتنياهو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

ممارسات عنصرية.. فلسطين تُطلع بريطانيا على آخر الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبها

إسرائيل تسحب تصاريح دخول ثلاثة مسئولين فلسطينيين

ترشيحاتنا

ألفت من المنوفية|تصاحبها أسطوانة الأكسجين 24 ساعة.. وتطالب بتوفير جهاز لتستطيع التحرك

سجل وصنع 24 هدفا.. أرقام إيبوكا صفقة الزمالك الجديدة بالميركاتو الشتوي

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

الإعلام الكويتي: أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفعاليات العالمية

استبعاد الزمالك.. قرار جديد من الكاف بشأن دوري السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتاخد علاج.. تناول هذا المشروب في الشتاء يحميك من الأمراض

لتنظيف النوافذ.. مقطع مرعب لامرأة على حافة مبنى شاهق|شاهد

إطلالة كاجوال.. ريم مصطفى تستعرض جمالها داخل السيارة| شاهد

خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طريقة غريبة للغش.. كشف خدعة طالب هندسة في ورقة الامتحان.. فيديوجراف

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ