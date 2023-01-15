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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سجل وصنع 24 هدفا.. أرقام إيبوكا صفقة الزمالك الجديدة بالميركاتو الشتوي

جون ايبوكا
جون ايبوكا

حسم نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، الي صفوف الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي لانتقالات اللاعبين.

ويتبقى أمام نادي الزمالك وضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا ، ومن ثم الإعلان عنها بشكل رسمي. 

ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم خط الهجوم بعد الانتقادات التي طالت غياب السنغالي ابراهيما نداي والبنيني سامسون اكينولا إلى جانب عدم الفاعلية التهديفية للخط الامامي الذى لم يسجل سوى 6 أهداف فقط منذ انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من أصل 23 هدفا حصيلة الفارس الأبيض، في بطولة كأس مصر والسوبر والدوري المحلى. 

ويلتقى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا نظيره فريق بيراميدز غدا الاثنين في نصف نهائي بطولة كأس مصر. 

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صدى البلد يسلط الضوء علي أبرز أرقام النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا صفقة نادي الزمالك. 

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أرقام النيجيري جون إيبوكا في إنبي 
 

قدم النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا مع إنبي أداءًا استثنائيا حيث شارك بقميص الفريق البترولي في 33 مباراة، وتمكن من إحراز 15 هدفا وصنع 5 أخرى بجميع البطولات.

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أرقام النيجيري جون إيبوكا مع فريق سيراميكا كليوباترا
 

شارك النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا مع الفريق  تحت قيادة المدرب المخضرم أحمد سامي في 13 مباراة بالدوري المصري بواقع 1034 دقيقة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا. 

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استعدادات الزمالك لمواجهة بيراميدز في الكأس 
 

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وجاء التركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، تحسبا للجوء لها في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الاجتماع باللاعبين أثناء التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها، وقرر العودة لمواصلة التقسيمة وتنفيذ الجوانب التي شرحها للاعبين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات خاصة لتقوية العضلات باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، التي تم استقدامها داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

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