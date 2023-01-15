بيان عاجل من البرهان يكشف حقيقة إرسال الجيش السوداني للقتال بدول الجوار

نفى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إرسال جيش بلاده مقاتلين لبعض دول الجوار بهدف زعزعة استقرارها.

البرهان: نعمل للمحافظة على أمن واستقرار جيراننا

وحسب صحيفة “سودان تريبيون”، قال البرهان خلال مهرجان الرماية 56 الذي أقيم بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق: "نعمل للمحافظة على أمن واستقرار جيراننا، والسودان لم يقم في أحد الأيام بتجنيد مرتزقة للقتال في دولة أخرى، نحن جيش محترف وملتزم بالنظم والقوانين، ولا ينبغي لأحد التفكير بأننا أرسلنا أشخاصا لدولة ثانية ليحاربوا هذه ليست شيمنا".

وجدد البرهان التزام الجيش بدعم التحول الديمقراطي في السودان وابتعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي، وأبدى أملا في رؤية الجيش خال من السياسيين "يساريين أو من اليمين".

وطالب بضرورة ابتعاد السياسيين عن الجيش قائلا: "ليس هناك شخص قادر أن يفكك الجيش ومسؤوليتنا أن نحافظ على قواتنا المسلحة، وعلى السياسيين أن ينشغلوا بترتيب صفوف أحزابهم، ونحن قادرون أن نضع الجيش في الطريق الصحيح ونريده أن يؤمن بالتحول الديمقراطي".