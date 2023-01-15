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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البترول: 8.4 مليار دولار صادرات مصر من الغاز خلال 2022

صدى البلد

كشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الكشف عن حقل غاز موجود بالقرب من العريش، موضحا أنه يجري حالياً تقييم التقديرات للاحتياطيات بالكشف البترولي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حقل الغاز الجديد في بئر الاستكشاف نرجس بمنطقة امتياز نرجس البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن وزارة البترول لا تعلن عن أي اكتشاف لحقول الغاز إلا بعد التأكيد منه، مضيفا أن حقل الغاز الجديد يأتي بالتعاون مع شركات شيفرون الأمريكية وإينى الإيطالية وثروة المصرية.

ولفت إلى أن شركة شيفرون الأمريكية من أكبر الشركات التي حصلت على 3 مناطق امتياز في 2020، ووجدت كشفا في المنطقة الأولى في 2023، ما يبشر بأن منطقة البحر المتوسط غنية بالغاز.

واختتم أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ أغسطس 2018، وتم تصدير كميات لا بأس بها خلال الفترة الماضية، ووصلت الصادرات إلى 8.4 مليار دولار خلال 2022.

أحمد موسى البترول وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول البحر المتوسط حمدى عبد العزيز

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