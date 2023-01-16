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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البترول: منطقة شرق المتوسط تحتوي على احتياطات هائلة للغاز.. فيديو

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الدراسات أثبتت أن منطقة شرق المتوسط تحتوي على احتياطات هائلة من الغاز.

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وأضاف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "شركة "إيني" الإيطالية أعلنت عن اكتشاف حقل جديد للغاز في شرق المتوسط، بالاتفاق مع شركة "شيفرون"، واحدى الشركات المصرية".


وأشار المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول،: "الإعلان عن هذا الاكتشاف رسميًا، كان هامًا لأنه يؤثر على أسهم هذه الشركات في البورصة".

 

وأوضح: "الكشف الجديد يقع في شرق المتوسط الذي يعد حوض غاز كبير، يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، بدليل اكتشاف الكثير من حقول الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء في مصر أو قبرص أو إسرائيل".


وتابع: "جار حاليا تحديد احتياطيات الكشف الجديد، ويتم حاليا علمية التقييم للكشف وخطة التنمية وغيرها من العمليات"، متابعا: "العديد من الدراسات أثبتت أن منطقة شرق المتوسط تحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي".
 

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