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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فيديو كوميدي.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها علي طريقتها الخاصة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو كوميدي لها، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “امنيتي في السنه الجديده”.

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بفيديو عفوي| ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل ضرب نار.. شاهد

ضرب نار

تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.

وانتقل المخرج مصطفى فكري إلى حى شبرا مصر لتصوير عدد من مشاهد مسلسل «ضرب نار» الذى يخوض به الثنائى ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم.

وقد تم الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد بمدينة  السادس من اكتوبر وسيستمر التصوير حتى نهاية الأسبوع ليتم الانتقال بعدها فى عدد من الديكورات المختلفة ما بين القاهرة ومحافظة سوهاج، وسيشهد العمل العديد من الصراعات ذات الإيقاع السريع، خاصة فى الحلقات الأولى، فيما ستظهر ياسمين عبد العزيز بشخصية «مهرة».

أحمد العوضي 

ويجسد العوضي من خلال المسلسل شخصية صعيدى من سوهاج يدعى جابر أبو شديد.. يشارك فى بطولة المسلسل سهير المرشدى ،هدى الاتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل «اللى مالوش كبير» فى 2021.

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