صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا جراء القصف الروسي

دوت صافرات الإنذار في مختلف المناطق في أوكرانيا، للتحذير من ضربات صاروخية روسية.

وأشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي كيروفوجراد غربي أوكرانيا، ودنيبروبتروفسك وسطها محذرة من ضربات جوية.

ووفقا للخريطة، تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الأراضي التي تحتلها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من استهداف جسر القرم، الذي تبنّته المخابرات الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل روزفاجيف، إسقاط طائرة مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل المدينة في شبه جزيرة القرم.

وقال روزفاجيف عبر حسابه على تطبيق “تيليجرام”، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول". مضيفا أن جميع الخدمات تعمل كالمعتاد.