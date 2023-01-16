ماما نونا.. جوجل يحتفل ذكرى ميلاد كريمة مختار

تصدرت الفنانة كريمة مختار، مؤشرات البحث جوجل، في ذكرى ميلادها حيث حرص جوجل على الاحتفاء بتلك الذكرى من خلال وضع صورتها في البحث بجانب معلومات عنها.

كريمة مختار، اسمها الحقيقي هو "عطيات"، من مواليد محافظة أسيوط في مصر، وتوفيت عام 2017 بعد أن تعرضت لأزمة صحية بسبب خبر مغلوط أذاعته الفضائيات عن وفاتها، وتسبب في تدهور حالتها الصحية.

كشف المخرج مجدى أبو عميرة عن كواليس تصوير مسلسله “يتربى فى عزو”، وتحديدا مشهد رحيل “ماما نونا” أو كريمة مختار ضمن أحداث المسلسل، والذى أحدث ضجة كبيرة أثناء عرض المسلسل.

وقال مجدى أبو عميرة، خلال برنامج بعنوان “فكر زمان” : “مشهد وفاة ماما نونا، يعد الأصعب فى تنفيذه خلال هذا مسلسل ”يتربى فى عزو"، حيث طلبت من الفنانة كريمة مختار أن يتم تصوير المشهد فى وجودها بشرط أن لا تصدر أى نفس وقلت لها: بعد إذنك أنا بحلم أعمل المشهد ده وإنتي موجودة بس بشرط من غير نفس”، على الرغم أنه كان من السهل تنفيذه بطريقة اخرى وهى أن يغطيها".

وأوضح مجدى أبو عميرة : “كان هذا المشهد صعبا من الناحية النفسية على الفنانة كريمة مختار، إلى انها فاجأتنى بموافقتها وتنفيذ المشهد كما يجب”.

وأضاف مجدى أبو عميرة: “مسلسل “يتربى في عزو”, من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي وكان بيعمل برنامج اسمه الست دي أمي، وكان بيحبها جدًا، وأنا بحبها جدًا، لقيت النص رائع وكمان وجود الفنان الكبير يحيى الفخراني، وهو فنان كبير ومثقف وملتزم بيريح المخرج، كمان وجود الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار وقدمت شخصية خالدة وهي ماما نونة، وأي تنازل بيأدي لتنازل،".

وتابع: "مشهد أكل البليلة كان له كواليس، ففي مرة كنا في أكتوبر وكان في وقت فاضي فقالولي في الانتاج نصوره في أكتوبر، فقولت لا، وأصريت إن مشهد البليلة يتصور بواقعية وخدت فيه جائزة، ويحسب ليوسف معاطي ويحيى الفخراني صياغة هذا المشهد كتابة وتمثيلًا”.