بكلمات مؤثرة.. الملحن محمود الخيامي ينعي الشاعر ناصر الجيل

حرص الملحن محمود الخيامي، على نعي الشاعر الراحل ناصر الجيل بعد وفاته بشكل مفاجئ.

كتب الخيامي، :"امبارح كان واحشني ناصر جدا وبعتله وبعدين رد عليا وانا انشغلت وكنت ناوي أكلمه ولكن قضاء رب العالمين شاء ان ده ما يحصلش .. ألطف إنسان وكان خفيف جدا وبلسم وسهل التعامل وربنا كتب لنا نجاح سوا كتير".

وتابع قائلاً: " سؤال بسيط أصالة، مابهزرش وبعشقك راغب علامة، بفكر فيك يسرا محنوش، متلخبطة أنغام، كل ليلة هاني شاكر

واغاني كتير قوي سوا وكان بقاله فترة مأثر ف الكتابة وكنت بزن عليه عشان واحشني كلامه".



كما أضاف: "ربنا يصبر أهلك وأولادك وأجرهم في مصابهم ويعوضهم خير

كسرت قلبي يا صاحبي الغالي وانت الأن بجوار أرحم الراحمين وهو أولي بيك منا وأكرم من اي حد عليك وان شاء الله ليلتك دي تكون أسعد الليالي .. نسألكم الدعاء والفاتحة .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية.

وجاء المنشور كالتالي: "ان لله و ان اليه راجعون .. توفى الى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشيع الجنازه بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالى بشارع الهدايه متفرع من المريوطية فيصل و شارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل

ولا اراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وتعاون الشاعر ناصر الجيل، مع عدد كبير من المطربين من بينهم الفنانة أصالة، و نوال الزغبي، وأنغام، وراغب علامة، وغيرهم.