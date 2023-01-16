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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 16-1- 2023

الطماطم
الطماطم

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 16-1- 2023.

وقد شهدت الأسعار انخفاض كبير، فاليوم سجل سعر البطاطس 6.5  جنيهات للكيلو، بينا سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 9 جنيها، بعد أن كانت بـ 12 جنيه.

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الطماطم بـ 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 15 يناير

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موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد في هذا الموعد.. الدولار بـ29.50 جنيه.. وآخر مستجدات أسعار الخضار والفاكهة|أخبار تهمك

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5  جنيهات للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 8.5  جنيهات

الكوسة 6.75   جنيهات

الفلفل الرومي 8 جنيها

الباذنجان 6   جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال 7 جنيهات

الليمون 11 جنيها

الفراولة 15 جنيها

الجوافة 9 جنيها
 

اسعار الخضراوات الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة الأسعار البطاطس سعر البطاطس

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