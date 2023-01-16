استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 16-1- 2023.

وقد شهدت الأسعار انخفاض كبير، فاليوم سجل سعر البطاطس 6.5 جنيهات للكيلو، بينا سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 9 جنيها، بعد أن كانت بـ 12 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5 جنيهات للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 8.5 جنيهات

الكوسة 6.75 جنيهات

الفلفل الرومي 8 جنيها

الباذنجان 6 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال 7 جنيهات

الليمون 11 جنيها

الفراولة 15 جنيها

الجوافة 9 جنيها

