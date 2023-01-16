تفاصيل الملتقى الدولي الثاني للإعلاميين الأزاهرة مارس 2023

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الثاني للإعلاميين الأزاهرة مارس القادم تحت عنوان مسؤوليات الإعلام بين مواجهة التطرف الفكري ودعم التنمية وتطلعات الجمهور في الفترة من 11- 16 مارس 2023 تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

وتتبلور فكرة الملتقى الذي يناقش إشكاليات الواقع الذي تعيشه وسائل الإعلام بوجهات النظر المختلفة ليبني التوافق حول آليات لتحليل الواقع وتقديم الرؤى لسيناريوهات المستقبل في التعامل مع موضوعات شائكة يتنفسها الحوار المجتمعي، وتعكسها الإجابة على الثلاثة تساؤلات الآتية:

- ما مسؤولية الإعلام في مواجهة التطرف الفكري؟

- كيف يدعم الإعلام السياسة العامة للدولة تجاه قضايا التنمية؟

- بماذا يستطيع أن يفي الإعلام بمسؤوليته تجاه تطلعات الجمهور ورغباته؟



وكشف الدكتور رمضان إبراهيم، المنسق العام للملتقى، عن أهمية الملتقى، منوها أنه لا شك أن تشتت الأفكار وتناحرها تدفع ضريبته المجتمعات، بينما توافقها واستثمارها يحقق التطلعات، وفي وقت شاع فيه الجدل حول أدوار الإعلام ومسؤولياته في ظل التحدّيات الحالية بين مويد ومُعارض ومترقّب.

وتأتي أهمية هذا الملتقى الذي يسعى لتكامل الرؤى وتضافرها حول مسؤوليات الإعلام في مثلث الجدل الذي تتكوّن أضلاعه من:

- التطرف الفكري بين الصناعة والمواجهة الإعلامية.

- دعم سياسة الدولة تجاه قضايا التنمية بين المسؤولية والولاء.

- الممارسات الإعلامية بين المسؤولية الوطنية والتطلعات الجماهيرية.



وأوضح أن محاور الملتقى تتكون من المحاور الآتية :

المحور الأول: مسؤولية الإعلام في مواجهة التطرف الفكري

▪ الإعلام ومحددات خريطة التطرف الفكري وأولوياتها.

▪ الصور المتبادلة بين الإعلام والجمهور في تناول قضايا التطرف والإرهاب.

▪ آليات استثمار الإعلام للقوى الناعمة في التأثير الإيجابي تجاه قضايا التطرف.

▪ تحدّيات الممارسة الإعلامية بين أولويات التناول وقوة الرأي العام الإلكتروني.

▪ فعالية أدوات اتصال المؤسسات الرسمية في التأثير حول قضايا الإرهاب.

▪ مسؤولية الأفراد الاتصالية والوطنية في دعم مواجهة التطرف والإرهاب.

▪ أدوات الإعلام في مواجهة المحتوى الزائف والشائعات في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المحور الثاني: قضايا التنمية المستدامة في ضوء مسؤولية وسائل الإعلام.

▪ العلاقة بين السياسة العامة للدولة واتجاهات التناول الإعلامي.

▪ مكونات خريطة التناول الإعلامي حول قضايا التنمية المستدامة.

▪ استراتيجيات الإعلام لتشكيل الوعي الاقتصادي وتحقيق النمو.

▪ العلاقة بين النمو الاقتصادي الرقمي واتجاهات معالجة قضايا التنمية.

▪ التأثير الإعلامي في الرأي العام تجاه القضايا الاقتصادية في ظل تحدّيات البيئة الرقمية.

▪ تصوّرات القطاعين المصرفي والاقتصادي حول الأداء الإعلامي في قضايا التنمية.

▪ الأدوار الاتصالية لمؤسسات القطاع المدني في دعم قضايا التنمية.

▪ الإعلام وصناعة القدوات النسائية والقيادات في التنمية الاقتصادية.

▪ الإعلام وبناء الوعي الاقتصادي والإدخاري لدى الأطفال والشباب.

▪ استراتيجيات الإعلام لجذب الاستثمار الدولي وتسويق الاقتصاد المصري.

▪ تحوّلات الممارسة الإعلامية في ظل الوباء العالمي وانعكاساتها على التنمية

المحور الثالث: صناعة الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور في البيئة الرقمية

▪ خطاب الجمهور حول مصداقية وسائل الإعلام وتأثيرها في قضايا التطرف والإرهاب.

▪ آليات بناء الثقة والولاء بين وسائل الإعلام وجماهيرها لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

▪ صورة الإعلاميين والصحفيين لدى الجمهور وانعكاساتها على تأثير الوسائل الإعلامية.

▪ تصوّرات الإعلاميين حول جمهورهم وتأثيراتها على تناول قضايا التطرف الفكري.

▪ أساليب توظيف الرأي العام في شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة قضايا التنمية ومواجهة التطرف الفكري.

▪ مستقبل وسائل الإعلام في ظل تطورات الثورة الرقمية الرابعة.

كما يعقد على هامش الملتقى، مائدة مستديرة لرابطة الجامعات الإسلامية حول: " المسؤولية الإسلامية للفرد والجماعة في مواجهة لمحتويات الزائفة"، وجلسة نقاشية للرابطة العالمية لخريج الأزهر في: (أدوار سفراء الأزهر في تعزيز الاتصال الثقافي للحضارة المصرية)، وحلقات نقاشية تضم ممثلين عن جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، والهيئة العامة للاستعلامات، والسفراء والشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الإعلام وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ...إلخ.

كما سيتم عقد مناظرات بين جمهور المثقفين والإعلاميين حول الأداء الإعلامي، وجلسات علمية لأوراق العمل والبحوث المحكمة المقدمة ضمن محاور الملتقى، وورش عمل ودورات تدريبية على أيدي نخبة من خبراء الإعلام والمتخصصين، وملتقى التوظيف الإعلامي لخريجي كليات وأقسام الإعلام، علاوة على ملتقى سيدات الأعمال وأدوارهن في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ومعارض الشركات الاقتصادية حول المشروعات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، وعروض محاكاه لبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاعات المصرية.