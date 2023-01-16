عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير الجامع الأزهر: حريصون على نشر رسالة الرواق في كل ربوع الوطن

مسئولي الرواق الأزهري
مسئولي الرواق الأزهري

التقى اليوم الإثنين، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بمحفظي وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة سوهاج، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري، وتعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة خلال الفترة المنقضية، من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، بجميع فروعه بالقاهرة والمحافظات.

وحث مدير عام الجامع الأزهر ، خلال جولته التفقدية ، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل النهوض والارتقاء بالخدمة التعليمية التي يقدمونها للدارسين من أبناء محافظة سوهاج، مؤكدا على أهمية الرسالة التي يقومون بها وعظمها ، كونها تعمل على تعليم الدارسين العلم الشرعي وتحفيظهم القرآن الكريم والتجويد.

ولفت إلى أن عظم الرسالة تأتي من عظم مضمونها، حيث أن المعلمين يقدمون خدمة تعليمية للعلوم الشرعية وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل ، وعلى يد علماء متخصصين ومتبحرين في مختلف المجالات والتخصصات، وذلك لتقيف الدارسين وتزويدهم بالعلوم الشرعية والعربية في رحاب الأروقة الأزهرية.
 

وفي ختام الاجتماع ناقش د. عودة، عدة أمور تمثلت في: مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسقين التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري،  مؤكدا أن هذه الزيارات والجولات التفقدية تأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعها الجامع الأزهر لمتابعة الأروقة الأزهرية بالقاهرة والمحافظات، والتي انطلقت في شكل سلسلة من الاجتماعات الاثنين الماضي، وتسمر لمدة شهرا كاملا، وذلك طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

كما رافق د. عودة خلال الاجتماع؛الدكتور أحمد حسين حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى شيشي، رئيس قسم أروقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والشيخ محمد قطب، منسق قطاع الوجه البحري لشئون القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الجيزة قد بلغ ٢٣ فرعًا، وبلغ عدد المحفظين١١٦ محفظًا، بينما بلغ عدد الدارسين من الكبار والأطفال ٤٣٤٨ دارسًا.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري حرصًا من فضيلته على تلبية متطلبات الدارسين الني من شأنها أن تحقق لهم أقصى استفادة من دراستهم بالرواق، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

a8e8f1f4-65fe-4f3a-b57d-ad89d45cb21e
a8e8f1f4-65fe-4f3a-b57d-ad89d45cb21e
f4c8b62d-59fb-4f36-b7d3-44a55cd23231
f4c8b62d-59fb-4f36-b7d3-44a55cd23231
f297978c-6bb9-4916-879d-98bf6120eb32
f297978c-6bb9-4916-879d-98bf6120eb32
الجامع الازهر سوهاج الرواق الأزهري هاني عودة المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

هتاخد كيماوي بسببها.. الأطباء تحذر من حلاوة طحينية تباع بالأسواق بها سم قاتل

ترشيحاتنا

مليش واسطة وبتعرض لمؤامرة .. فنان شهير يبعث رسالة لمحمد رمضان: أرجوك افتكرني

إعلان ضوابط اختيار أعضاء لجان تقييم مدارس التعليم الثانوى الفني

30 دقيقة.. إصابة رمضان صبحي والزمالك يحاول استغلال المساحات بعد طرد علي جبر

في عيد ميلادها الـ 43.. شاهد| صورة وضعت ياسمين عبدالعزيز في مأزق

الجيش الأوكراني يسحب جزءا كبيرا من قواته في زابوريجيا.. ماذا يحدث؟

البنك المركزي الليبي يكشف حقيقة اختفاء 27.18 طن من الذهب منذ عام 2011

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة على الموتوسيكل| شاهد

نظارة غريبة.. هدى المفتي تثير الجدل بظهورها اللافت | شاهد

رفقة ابنتها.. مي سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تزوجت بدون مأذون.. هل تعاقب رحمة رياض بتهمة الزنا؟.. خدمة خاصة

عاجل| التعليم تعتذر للطلاب المصريين بالخارج.. وتصدر قرارات هامة لإنقاذ الامتحانات

أزمة بسبب زفاف عروسين من ذوي القدرات الخاصة .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ