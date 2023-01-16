مدير الجامع الأزهر: حريصون على نشر رسالة الرواق في كل ربوع الوطن

التقى اليوم الإثنين، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بمحفظي وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة سوهاج، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري، وتعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة خلال الفترة المنقضية، من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، بجميع فروعه بالقاهرة والمحافظات.



وحث مدير عام الجامع الأزهر ، خلال جولته التفقدية ، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل النهوض والارتقاء بالخدمة التعليمية التي يقدمونها للدارسين من أبناء محافظة سوهاج، مؤكدا على أهمية الرسالة التي يقومون بها وعظمها ، كونها تعمل على تعليم الدارسين العلم الشرعي وتحفيظهم القرآن الكريم والتجويد.

ولفت إلى أن عظم الرسالة تأتي من عظم مضمونها، حيث أن المعلمين يقدمون خدمة تعليمية للعلوم الشرعية وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل ، وعلى يد علماء متخصصين ومتبحرين في مختلف المجالات والتخصصات، وذلك لتقيف الدارسين وتزويدهم بالعلوم الشرعية والعربية في رحاب الأروقة الأزهرية.



وفي ختام الاجتماع ناقش د. عودة، عدة أمور تمثلت في: مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسقين التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، مؤكدا أن هذه الزيارات والجولات التفقدية تأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعها الجامع الأزهر لمتابعة الأروقة الأزهرية بالقاهرة والمحافظات، والتي انطلقت في شكل سلسلة من الاجتماعات الاثنين الماضي، وتسمر لمدة شهرا كاملا، وذلك طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.



كما رافق د. عودة خلال الاجتماع؛الدكتور أحمد حسين حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى شيشي، رئيس قسم أروقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والشيخ محمد قطب، منسق قطاع الوجه البحري لشئون القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الجيزة قد بلغ ٢٣ فرعًا، وبلغ عدد المحفظين١١٦ محفظًا، بينما بلغ عدد الدارسين من الكبار والأطفال ٤٣٤٨ دارسًا.



يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري حرصًا من فضيلته على تلبية متطلبات الدارسين الني من شأنها أن تحقق لهم أقصى استفادة من دراستهم بالرواق، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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