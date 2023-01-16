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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. وزيرة الخزانة الأمريكية تبدأ جولة إفريقية

صدى البلد

تبدأ وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، غدا /الثلاثاء/، جولة إفريقية تشمل (السنغال، وزامبيا، وجنوب إفريقيا)، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة السمراء ونفاذ التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. 

وذكرت الخزانة الأمريكية - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن الجولة تأتي في أعقاب قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن العاصمة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص أكثر من 15 مليار دولار التزامات وصفقات وشراكات تجارية واستثمارية ثنائية الاتجاه.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تعقد جانيت يلين مناقشات حول الآليات التي تعمل من خلالها الولايات المتحدة مع القادة الأفارقة لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة في القارة، بما يعود بالنفع على الجانبين، ويشمل ذلك تمويل استثمارات عالية الجودة في البنية التحتية من خلال الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية ومحاربة الأوبئة والاستعداد من خلال صندوق الأوبئة الجديد، والشراكة من أجل تعزيز الديمقراطيات والمؤسسات ضد الفساد، ومساعدة البلدان الإفريقية على معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون. 

وتسلط يلين الضوء، خلال الجولة، على أهمية تسريع الوصول إلى الطاقة النظيفة ومساعدة البلدان على التكيف مع المناخ المتغير وتعزيز الانتقال العادل للطاقة وتوفير فرص اقتصادية أكبر للمجتمعات والشركات، واتخاذ مزيد من الإجراءات لتطوير بنوك التنمية المتعددة الأطراف للتعامل بشكل أفضل مع التحديات العالمية.

كما تشمل أجندة وزيرة الخزانة الأمريكية طرح الآثار غير المباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أضرت بشكل كبير بالدول النامية في إفريقيا والعالم، والخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال مساعدات تتخطى 13.5 مليار دولار، ودعوة المؤسسات المالية الدولية لوضع وتنفيذ خطة عمل لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتقديم دعم جديد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. 
 

وزيرة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة والقارة السمراء الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة وإفريقيا الرئيس الأمريكي بايدن

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