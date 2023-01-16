حراك إيجابي.. أحمد موسى يكشف ما يدور داخل سوق الصرف.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بيان البنك المركزي أجاب عن ما يدور داخل سوق الصرف، حيث شهد سوق الصرف حراكا إيجابيا منذ يوم الأربعاء حيث ارتفع إلى نحو 32 جنيها، قبل أن يعود للهبوط ليسجل 29.61 جنيه نهاية التعاملات.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية، حيث هناك زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما تم رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار.

وأوضح أحمد موسى، أن هناك طفرة كبيرة في مبالغ الإنتربنك خلال الأيام الماضية حيث سجلت مبالغ تداول تجاوزت الـ20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

وتابع: سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي نهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي.