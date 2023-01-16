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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدى فى المركز الأول.. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

محمد هنيدى
محمد هنيدى

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين الأفلام المعروضة، والتى تسعي لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام، وذلك من خلال التقرير التالي.

نبيل الجميل أخصائى تجميل

حقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات مرتفعة ليتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه والأفلام المعروضة في دور العرض المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 20 مليون و 788 الف جنيه، في دور العرض السينمائية في مصر فقط .  

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر، أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ  حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.

فضل ونعمة 

شارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، وماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 17 مليون و499 جنيها.

تحت تهديد السلاح 

فيما حقق فيلم  تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد  وبلغت قيمة العمل 8 مليون و714 الف و711 جنيها.

يضم فيلم “تحت تهديد السلاح” العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، وعباس أبو الحسن، وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن .   

شلبي 

حقق فيلم “شلبي” الذى يقوم ببطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وروبي نجاحا ملحوظا حيث وصل حجم إيراداته 6 مليون و185 الف و189 جنيه.

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم شلبي العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي. 

هاشتاج جوزني

أما فيلم “هاشتاج جوزني”، بطولة الفنانة مايان السيد وأمير المصري، فحقق 4 ملايين جنيه. 

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