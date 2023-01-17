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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يقدم رؤيته للاستثمار الرياضي ومستقبل الأندية الجماهيرية في جلسة بالنواب

نائب رئيس المصرى
نائب رئيس المصرى يشارك فى جلسة الاستماع لقانون الرياضة

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين جلسة استماع لمناقشة قانون الرياضة الجديد وخاصة البنود المتعلقة منه بالاستثمار الرياضي وأثره على مستقبل الأندية الجماهيرية.

المصرى يقدم رؤيته للاستثمار الرياضي ومستقبل الأندية الجماهيرية فى جلسة بالنواب


وقدم الحسيني ابو قمر نائب رئيس النادي المصرى رؤية القلعة الخضراء الخاصة بتطوير قانون الرياضة وذلك من أجل توفير مزيد من الحماية للأندية الجماهيرية خاصة في ظل المنافسة غير العادلة مع أندية الشركات والتي تسببت بشكل كبير في زيادة نفقات الأندية وخاصة فيما يتعلق بشراء اللاعبين . 

المصرى يقدم رؤيته للاستثمار الرياضي ومستقبل الأندية الجماهيرية فى جلسة بالنواب

وأشار نائب المصرى أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين أصبح يفضل الانضمام لأندية الشركات للابتعاد عن أية ضغوط جماهيرية وهو الأمر الذي يعود بالسلب على لاعبي المنتخبات الوطنية الذين يتأثرون سلبيا عند اللعب تحت ضغط جماهيري كبير.

المصرى يقدم رؤيته للاستثمار الرياضي ومستقبل الأندية الجماهيرية فى جلسة بالنواب

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وأشار نائب رئيس المصرى  أن الأندية الجماهيرية تحتاج لمزيد من دعم الدولة وخاصة في البند المتعلق بالحصول على الإعفاءات من الضرائب المختلفة والتي تتسبب في دفع الأندية الجماهيرية لمبالغ مادية تفوق قدرتها ، مؤكدًا أن القانون يجب أن يتطور ليمنح الحق لمجالس ادارات الأندية بإنشاء شركات استثمارية توفر جزءا من نفقات تلك الأندية ، كما أشار كذلك لحق الأندية في تملك الأراضي بعيدا عن فكرة حقوق الانتفاع والايجار الإسمي الذي قد يعيق فكرة الاستمرارية في الاستثمارات المعروضة على الأندية.

المصرى يقدم رؤيته للاستثمار الرياضي ومستقبل الأندية الجماهيرية فى جلسة بالنواب


وأكد نائب رئيس المصرى أن الأندية الجماهيرية تعمق من قيم الانتماء للوطن خاصة وأن الوازع الاول لتأسيس تلك الأندية كان وازعًا وطنيًا خالصًا.
كما تطرقت رؤية النادي المصري كذلك إلى أهمية الاهتمام بروابط مشجعي الأندية الجماهيرية من خلال العمل على توفير موارد مادية ثابتة وانتخاب المجالس التي لديها القدرة على إدارة شئون تلك الروابط بشكل صحيح.

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