فاكهة أكثر فاعلية خمس مرات من شراب السعال

يعد الأناناس أحد العلاجات الطبيعية الموصى بها لالتهاب الحلق والسعال، حيث يمكن استخدام هذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة والتي لها العديد من الفوائد الصحية للتخلص من التهاب الحلق والسعال.

وفقًا لدراسة حديثة، فإن عصير الأناناس الطازج أكثر فاعلية بخمس مرات من شراب السعال في علاج السعال.



علاج السعال والتهاب الحلق

الأناناس غني بإنزيم البروميلين الذي له خصائص مضادة للالتهابات تحارب العدوى وتدمر البكتيريا، كما أنه يساعد في تقليل التهاب الحلق وتهدئة الممرات الهوائية المتهيجة.

يعد هذا الإنزيم القوي مفيدًا جدًا لدرجة أنه تمت الموافقة عليه كمكمل غذائي لعلاج تورم الأنف والجيوب الأنفية والالتهاب الناجم عن الجراحة أو الإصابة، ويحتوي الأناناس أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.

عندما يعملان معًا، يكونان فعالين في تهدئة السعال عن طريق تهدئة الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي.

تعتبر هذه الفاكهة أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك.

عندما يكون جهازك المناعي قويًا، فإنه يحمي من السعال والبرد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأمراض والعلل الأخرى.

عصير الأناناس لعلاج التهاب الحلق

عصير الأناناس فعال للغاية في مساعدة الجسم على طرد المخاط وتسكين التهاب الحلق.

يمكن أن يسبب المخاط السميك الذي يلتصق بـ الجيوب الأنفية أو الرئتين التهابات مؤلمة، بالإضافة إلى السعال الذي لا نهاية له وتشنجات العطس.

في دراسة حديثة، وجد أن عصير الأناناس الطازج الممزوج بالفلفل والعسل والملح الذي يُعطى لمرضى السل يوميًا يساعد في إذابة المخاط في رئتيهم.

كما أظهرت الأبحاث أن المستخلصات الخام من هذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة يمكن أن تقلل من المخاط أسرع بخمس مرات مقارنة بأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية.

وجد أيضًا أن المرضى تعافوا أسرع بمقدار 4.8 مرة وشهدوا انخفاضًا في جميع الأعراض التي تأتي مع السعال بما في ذلك التهاب الحلق.



وصفة لعلاج التهاب الحلق بالأناناس

كل ما تحتاجه:

1 كوب عصير أناناس طازج.

نصف كوب عصير ليمون طازج.

الزنجبيل.

1 ملعقة كبيرة عسل خام.

طريقة تحضير الوصفة

1- امزجي المكونات معًا جيدًا.

2- يؤخذ نصف كوب من الخليط من 2 إلى 3 مرات في اليوم. استمر في شربه حتى يزول التهاب الحلق.

3- تأكد دائمًا من استخدام عصير الأناناس الطازج وليس المنتجات المعلبة.

4- لا يحتوي عصير الأناناس المعالج على البروميلين ويتم تقليل محتواه الغذائي بشكل كبير أثناء عملية التصنيع.

5- أنه عادة ما تكون معبأة بالسكر والمكونات الأخرى غير الضرورية وغير الصحية.