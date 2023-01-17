تراجع معظم الأسهم الآسيوية قبل إصدار بكين المتوقع لبيانات ضعف اقتصادها

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء قبل إصدار بكين المتوقع لبيانات اقتصادية ضعيفة للربع الرابع ، على الرغم من أن معنويات المستثمرين بشأن انتعاش الصين ظلت إيجابية حتى مع اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود.

انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.18 ٪ في الساعة 0127 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل حاد في الربع الرابع بسبب القيود الصارمة لفيروس كورونا ، مما أدى إلى انخفاض النمو في 2022 إلى واحد من أدنى المعدلات في ما يقرب من نصف قرن وزيادة الضغط على صانعي السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.

من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8٪ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق ، أي أقل من نصف وتيرة الربع الثالث البالغة 3.9٪ ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. على أساس ربع سنوي ، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 ٪ في الربع الرابع.

ستصدر البيانات الرسمية في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش.

قال ريدموند وونج ، محلل السوق في الصين الكبرى في ساكسو ماركتس هونج كونج: 'أعتقد أن المستثمرين سوف ينظرون في مطبوعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ويركزون على عام 2023'. 'وفقًا لوسائل الإعلام الصينية ، فإن أكثر من نصف المقاطعات والبلديات الـ 31 التي أصدرت تقرير العمل لعام 2023 تستهدف نموًا يتجاوز 5.5٪ لعام 2023.'

افتتح مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج (.HSI) منخفضًا بنسبة 0.3٪ بينما ظل مؤشر الصين القياسي CSI300 (.CSI300) ثابتًا.

ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني (.N225) بنسبة 1.35٪ حيث بدأ بنك اليابان (BOJ) اجتماعه الذي يستمر يومين. يتعرض بنك اليابان لضغوط لتغيير سياسة أسعار الفائدة في أقرب وقت يوم الأربعاء ، بعد أن أدت محاولة البنك المركزي لشراء غرفة للتنفس بنتائج عكسية ، مما شجع مستثمري السندات على اختبار عزمه.

انجرف الدولار عن أدنى مستوياته في عدة أشهر يوم الثلاثاء ، في حين وقف الين بالقرب من أعلى مستوياته في سبعة أشهر حيث حبس المستثمرون أنفاسهم لتحول محتمل في سياسة بنك اليابان.

كان مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي (.AXJO) ثابتًا صباح الثلاثاء ، منخفضًا بنسبة 0.01٪ فقط في الساعة 0128 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر يوم الاثنين.

وصلت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا ، مع إغلاق مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) مرتفعًا 0.5٪ عند 454.6 - أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 - حيث واصلت الأسهم العالمية البناء على ارتفاع العام الجديد الذي حفزه. آمال في انتعاش الاقتصاد الصيني وتخفيف ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا.

كانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة.

وكتب محللو ANZ في تقرير بحثي يوم الثلاثاء 'في قلب نقاش الأسواق المالية في أوائل عام 2023 هو مدى سرعة تلاشي التضخم ، وما إذا كانت الاقتصادات الكبرى ستكون قادرة على تجنب الهبوط الصعب أم لا.'

وقال التقرير: 'إن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة أمر مشجع ، على الرغم من أن المفاجأة هي أن هذا الانخفاض يأتي إلى حد كبير من أسعار الطاقة والسلع'.

وأضافت: 'يستمر تضخم الخدمات في الزيادة على أساس سنوي في الولايات المتحدة ومن المرجح أن يظل قوياً طالما استمر عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل'.

توقع ثلثا كبار الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص الذين شملهم الاستطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حدوث ركود عالمي هذا العام ، حيث اعتبر حوالي 18 ٪ أنه 'محتمل للغاية' - أكثر من ضعف العدد في الاستطلاع السابق الذي أجري في سبتمبر 2022 .

ونزل الخام الأمريكي 1.35 بالمئة إلى 78.78 دولار للبرميل بينما تراجع خام برنت 0.41 بالمئة إلى 84.11 دولار للبرميل رغم أن الأسعار لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها هذا الشهر إذ أدى تخفيف قيود كوفيد في الصين إلى زيادة الآمال في تعافي الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.15 ٪ إلى 1915.18 دولارًا للأوقية.