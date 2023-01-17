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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدفة غريبة.. كابتن طائرة نيبال تلقى نفس مصير زوجها قبل 16 عامًا

صدى البلد

في مفارقة غريبة للغاية، انتهت حياة السيدة التي كانت تعمل كابتن لـ الطائرة المتجهة إلى نيبال بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة شركة طيران يتي ، وهو نفس مصير زوجها قبل 16 عامًا  الذي توفي أيضًا في حادث تحطم طائرة مختلفة مع نفس شركة الطيران.

تعهدت أنجو خاتيوادا بمواصلة حلم زوجها ، وقررت مغادرة نيبال لتخوض سنوات من التدريب على الطيران في الولايات المتحدة.

كان زوجها الراحل طيارًا في خطوط يتي الجوية وتوفي في حادث تحطم طائرة عام 2006 ، وانضمت زوجته البالغة من العمر 44 عامًا إلى نفس شركة الطيران في عام 2010 حيث ارتقت إلى رتبة نقيب.

في تحول مدمر من القدر ، واجهت أنجو نفس نهاية زوجها عندما تحطمت الطائرة التي كانت تشارك في قيادتها على بعد ميل من مهبط الطائرات في مطار بني حديثًا في بوخارا أول  أمس (15 يناير).

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لم يتم العثور على ناجين حتى الآن من بين 72 شخصًا كانوا على متنها ، تم انتشال 69 جثة، مما يجعل تحطم الطائرة الأكثر دموية التي تشهدها البلاد منذ عقد.

وكان من بين ركاب الطائرة 53 نيباليًا وخمسة هنود وأربعة روس وكوريين جنوبيين وشخص واحد من كل من أستراليا والأرجنتين وفرنسا وأيرلندا. كان هناك أيضا أربعة أفراد طاقم نيبالي.

وفقًا لصحيفة نيويورك بوست ، قال قريبها جوبال ريجمي: "طلب والد أنجو منها عدم اختيار مهنة الطيار بعد وفاة زوجها المأساوية".

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سبب الانهيار المأساوي غير واضح، ومع ذلك  عينت الحكومة النيبالية لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في السبب بعد استعادة بيانات الرحلة المسجلة في وقت سابق اليوم.

يتكهن الخبراء بأن الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة يمكن أن تتراوح من فشل المحرك إلى فقدان السيطرة المفاجئ من قبل الطيار.

تم تصوير مقطع فيديو قبل لحظات من الحادث من قبل شهود عيان في المنطقة السكنية حول المطار، وأظهر أحد أجنحة ATR-72 وهو يسقط فجأة عندما هبطت الطائرة قبل أن تغرق في مضيق وتشتعل فيها النيران.

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