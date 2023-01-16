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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بداخلها لغز.. اكتشاف مقبرة فرعونية مذهلة |صور

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار مقبرة مصرية قديمة يعود تاريخها إلى 3500 عام والتي قد تحتوي على رفات الأسرة الحاكمة الثامنة عشرة.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه تم اكتشاف المقبرة التي لم يسبق لها مثيل من قبل باحثين بريطانيين ومصريين على الضفة الغربية لنهر النيل ، في مدينة الأقصر المصرية.

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وتعد هذه المقبرة قريبة من وادي الملوك، على الرغم من أن القبر في حالة سيئة من حيث الحفظ ، إلا أنه يمكن أن يعود تاريخه إلى عصر الفراعنة المصريين المشهورين إخناتون وتوت عنخ آمون.

ومع ذلك، تساءل الأثريون “من هو بالضبط داخل القبر؟”؛ وهو ما يشكل لغزا في الوقت الحالي، وقال مصطفى وزيري ، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، "يبدو أن العناصر الأولى التي تم اكتشافها داخل المقبرة تشير إلى أنها تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة".

كانت الأسرة الثامنة عشرة لمصر القديمة (1550 قبل الميلاد إلى 1292 قبل الميلاد) هي أول سلالة من المملكة الحديثة ، وهي الفترة التي أصبحت فيها مصر قوة عالمية.

تُعرف أيضًا باسم سلالة تحتمسيد ، وتضم بعض أشهر الفراعنة في مصر ، بما في ذلك توت عنخ آمون وحتشبسوت وإخناتون.

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وقال بيرس ليثرلاند من جامعة كامبريدج ، رئيس بعثة البحث البريطانية ، إن القبر قد يكون لزوجة ملكية أو أميرة من سلالة تحتمسيد، ومع ذلك أستبعد أي احتمال لاحتوائها على رفات نفرتيتي، إحدى أشهر ملكات الأسرة الحاكمة.

يذكر أن نفرتيتي تشتهر بجمالها الهائل وقوتها، ويُعتقد أنها كانت زوجة أبو الفرعون الصبي الملك توت عنخ آمون، لكن موقع مقبرة نفرتيتي أثار التكهنات لعقود.

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