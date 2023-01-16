رحلة تتحول لـ جنازة.. سيدة تدفن حية في قلب الجليد حتى الموت

تحولت رحلة إلى جنازة بعدما توفيت امرأة بريطانية تساقطت عليها كومة من الثلوج في مونت بلانك ، فرنسا، لتعود إلى بلادها جثة هامدة.

أكدت خدمات الطوارئ وفاة السيدة البالغة من العمر 45 عامًا بعد أن كانت تتسلق جبال الألب الفرنسية في نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووقعت مأساة بعد ظهر يوم السبت عندما حدث انهيار جليدي أسفل سلسلة الجبال ودفن الضحية تحت الجليد، ولم تخرج من أسفل الجليد إلا جثة هامدة.

وقالت الشرطة إنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها خدمات الطوارئ ، فإن "السيدة توفيت للأسف" ، ويجري التحقيق الآن وطلب تشريح الجثة من قبل السلطات القضائية.

كانت هناك أيضًا تقارير تظهر عن انهيار جليدي ثان في منطقة تزلج قريبة ، مع استمرار البحث للعثور على أي ضحايا.

لقد سقطت في منطقة تزلج بريفينت أيضًا في شامونيكس ، حيث يبدو أنها اصطدمت بمسار تزلج، وقال شاهد عيان متحدثًا عن الحادث: "كانت هناك امرأة محاصرة في الجليد"..