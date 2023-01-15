الوفيات 1000% .. مخاوف من جائحة جديدة لـ كورونا تضرب العالم

أثار ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بـ كورونا "كوفيد-19" مخاوف من حدوث جائحة أخرى في الصين بعد وفاة 60 ألف شخص بالفيروس في شهر واحد فقط.

رفعت الصين مؤخرًا غالبية قواعدها الصارمة المتعلقة بقيود كوفيد، لكن القرار تسبب بالفعل في إحداث دمار في البلد الذي تم اكتشاف الفيروس فيه في الأصل.

تظهر أحدث الأرقام الرسمية أن عدد القتلى ارتفع بنسبة 1000٪ عن العدد السابق البالغ 5272 ، والذي تم الإعلان عنه في 8 يناير فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وسجلت السلطات 59،938 حالة وفاة بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023، والغالبية العظمى من هؤلاء (54،435) كانت من الأمراض الكامنة وكوفيد، في حين أن 5،503 كانت بسبب فشل في وظائف الجهاز التنفسي.

ومع ذلك فإن هذه الأرقام تتعلق فقط بالأشخاص الذين ماتوا في مستشفيات الصين، مما يعني أن عدد الوفيات قد يكون أعلى إذا مات آخرون في المنزل.

تأتي الزيادة بعد سياسة الصين الصارمة "صفر كوفيد"، والتي تم استبعادها فقط في ديسمبر بعد الاحتجاجات، يبلغ متوسط ​​عمر الذين لقوا حتفهم في الأرقام الأخيرة 80.3





شوهدت أكياس الجثث تتراكم في المشارح ، على الرغم من أن 'ذروة الطوارئ' قد مرت. وقال جياو ياهوي ، مدير قسم الشؤون الطبية في لجنة الصحة الوطنية: “عدد زوار عيادة الحمى بشكل عام في اتجاه نزولي بعد أن بلغ ذروته ، في كل من المدن والمناطق الريفية”.

لكن هناك مخاوف من أن ترتفع الحالات مرة أخرى في المناطق الريفية بسبب الاحتفالات بالعام الجديد في نهاية الأسبوع المقبل، بينما حثت منظمة الصحة العالمية الصين على أن تكون أكثر انفتاحًا بشأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات أو يموتون.