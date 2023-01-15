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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة في الأرجنتين.. امرأة تقطع الأعضاء التناسلية لزوجها

صدى البلد

في جريمة مروعة اتُهمت امرأة في الأرجنتين بقطع العضو التناسلي لـ زوجها، وتركت السكين مدفونًا في مقلة عينيه، حتى تم العثور على الزوج الميت.

قبضت الشرطة على "فلورنسيا أمادو كاتانيو" البالغة من العمر 41 عامًا ، بتهمة القتل المروع المزعوم، وتم خضوعها لإجراء تقييم نفسي.

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وبحسب ما ورد عُثر على جثة الضحية بيدرو فيديريكو زاراتي في شقة الزوجين في ألتوس دي سان لورينزو مع السكين المغروسة في عينه، وتشويه أعضائه التناسلية.

وقالت شقيقتها باتريشيا لوسائل الإعلام المحلية إن كاتانيو أخصائية نفسية، اعتقلت في 11 يناير بعد فرارها إلى منزل والدتها في سيارة أجرة "ملطخة يديها بالدماء".

عثرت شقيقة زوجته على جثة الزوج البالغ من العمر 50 عامًا على السرير في الشقة التي كان يعيش فيها مع زوجته وابنه البالغ من العمر خمس سنوات.

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وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه أصيب بطعنات في جميع أنحاء جسده، بما في ذلك صدره، وشُوِّهت أعضائه التناسلية.

تم قبول "أمادو كاتانيو" في جناح الطب النفسي في مركز طبي في La Plata ، حيث ستخضع للفحوصات، وإذا حكم عليها بأنها غير سليمة عقليا، فلن تقدم للمحاكمة، كما يقول المحققون ومكتب المدعي العام.

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