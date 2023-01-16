ضجة في أمريكا.. العثور على رفات بشرية داخل حرم جامعي

تم اكتشاف هيكل عظمي بشري في مبنى غير مستخدم في حرم جامعي في كاليفورنيا، بينما لا تزال هوية الرفات لغزًا ، ولم يُعرف بعد كم من الوقت تُركت العظام في المبنى المغلق بجامعة بيركلي.

وقالت الشرطة في بيان إن الغرفة التي تم فيها الاكتشاف عبارة عن مبنى معتم في حرم جامعي يقع على بعد حوالي ميل من الحرم الرئيسي للجامعة.

وفقا للشرطة ، لا توجد حالات معلقة لأشخاص مفقودين من مجتمع حرم بيركلي بينما المبنى نفسه "لم يتم دخوله منذ سنوات عديدة".

يعمل الطبيب الشرعي في مقاطعة ألاميدا حاليًا على القضية لتحديد هوية العظام وسبب الوفاة.

عادةً ما يستخدم الحرم الجامعي الذي تم العثور فيه على الرفات ، والذي يسمى حرم كلارك كير الجامعي ، لإيواء طلاب السنة الأولى مع المرافق التي تشمل أيضًا مراكز الخدمات الأكاديمية والعديد من المرافق الرياضية الأخرى.

تقع على بعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة من سان فرانسيسكو، وقد تم بناء المباني التي يتألف منها الحرم الجامعي في ثلاثينيات القرن الماضي لإيواء مدارس كاليفورنيا للصم والمكفوفين ، ومع ذلك انتقلت تلك المدرسة إلى فريمونت في عام 1980 وأصبحت بيركلي هي المالكة في عام 1983 بعد تجديد شامل.

من المرجح أن تبدأ القضية الغريبة تحقيقًا مطولًا، وللأسف ، لا يقتصر اكتشاف الموتى في الحرم الجامعي على الولايات المتحدة، في عام 2017 ، تم استدعاء سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة إلى جامعة باث سبا بعد اكتشاف جثة في حرم نيوتن بارك ، غرب باث.

وقالت متحدثة باسم جامعة باث سبا في ذلك الوقت: 'للأسف ، عثرت الشرطة على جثة رجل في العشرينات من عمره في حرم نيوتن بارك الجامعي مساء أمس.