غادة نافع: والدي كان يمتلك علاقة قوية مع السادات| فيديو

كشفت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة والفنان إيهاب نافع، عن سبب توسط والدها بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والبطل المصري رفعت الجمال المعروف باسم «رأفت الهجان».

وقالت غادة نافع في برنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية النهار، إن والدها كان الطيار الخاص بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، موضحة أن والدها كان يمتلك علاقة قوية مع الرئيس السادات، حيث كان يعمل وقتها في جهاز المخابرات.

وأضافت غادة، أن والدها توسط إلى الرئيس السادات من أجل الموافقة على تقاعد البطل المصري في إسرائيل رفعت الجمال الشهير باسم «رأفت الهجان».

وأشارت غادة نافع إلى أن والدها الفنان إيهاب نافع، كان يمتلك علاقة قوية أيضًا بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ويعتبر أحد تلاميذه.

وتابعت: أن الرئيس مبارك قد شاهد والدها وقت أن كان طالبا في أحد الأيام وهو يحاول الهرب من أعلى سور الكلية الجوية، من اجل مقابلة أصدقائه، مشيرة أن الرئيس مبارك عقابه وقتها بالحرمان من الإجازة لمدة عام كامل.

