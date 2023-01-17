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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة الفنانة ماجدة: لم أكن طفلة مدللة عند أمي.. فيديو

الفنانة ماجدة الصباحي
الفنانة ماجدة الصباحي

أكدت الفنانة غادة نافع، نجلة الفنانة ماجدة الصباحي، أن والدتي كانت أم حنينة وصاحبة وجميلة، إضافة إلى أنه كانت شديدة في التعامل مع الخطأ.

 

وقالت غادة نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لم اكن طفلة دلوعة عند أمي، مؤكدة أنه على الرغم من أنه كانت بتعملي عيد ميلاد كبير كأنه فرح وكانت شديدة في التعامل معي.

 

وتابعت نجلة الفنانة ماجدة، أن  والدتي شجعتني على دخول الفن، مؤكدة أنه تعلمت من والدتي الكثير وقدمت لي العديد من النصائح التي أعمل بها الأن.

 

بتتفرج على افلامها

وأشارت غادة نافع إلى أن كل افلام والدتي بتحبها، حتى أنه  انتجت 24 فيلم، معلقة “محدش كان بيقدر يكلمها لما كانت بتتفرج على افلامها”
 

ماجدة الصباحي الفنانة ماجدة الصباح عيد ميلاد مصر

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