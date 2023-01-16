ابنة ماجدة الصباحي: والدتي كانت أم شديدة وصاحبة شخصية قوية.. فيديو

علقت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، على ذكرى وفاتها، قائلة "أنا بقالى 3 سنين مش بتفرج على أفلامها خالص .. لاني مش قادرة أشوفها".

وتأثرت "غادة نافع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، بالبكاء أثناء حديثها عن والدتها، موضحة أن "والدتي كانت طفلة كبيرة بمعني أن روحها خفيفه ودمها خفيف جدا .. وذهنها حاضر طوال الوقت".

وتابعت الفنانة غادة نافع، أن والدتها كانت أم شديدة وصاحبة شخصية قوية رغم حنيتها، مشيرة إلى أن والدها إيهاب نافع كان يرغب فى العودة لوالدتها قبل وفاته، متابعة "إيهاب نافع وماجدة حكاية حب لم تنتهي بالطلاق".