طريقة واحدة لمعرفة نتيجة الترم الأول بجامعة عين شمس.. اعرفها

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس أنه يتم اعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول على نظام جامعة عين شمس ums .

وأشارت يوسف لـ صدى البلد إلى أن خطوات الحصول على النتائج هي كالآتي :

فتح منصة https://ums.asu.edu.eg/

اختبار كلية البنات وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على تسجيل دخول

الضغط علي لينك متعلقاتي وتختار الدرجات

وأكدت عميد الكلية أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول، مشددة على تواجد أستاذ المادة يوميًا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، كما توجد فرق لمواجهة الأزمات بالكلية مهمتها توجيه الطالب ومساعدته.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت، لجميع الفرق والأقسام .

وأضافت يوسف، أن الكلية استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال تعقيم الأماكن وتطهيرها جيدًا، وإعداد الجداول وتجهيز جميع أرقام الجلوس للطلاب.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز الجدول لكي يستعد الطلاب لإجراء الامتحانات، مؤكدة أن الكلية تحرص علي مصالح الطالبات وتوفير كافة سبل الراحة والدعم اللازم لهم.