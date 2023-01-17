كولر: اخترنا مهاجم الأهلي الجديد والمفاوضات مرهقة

كشف أحمد شوبير حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم هجوم الفريق.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك مارسيل كولر: "لازال لدينا وقت للتعاقد مع مهاجم، لكن المفاوضات تكون مرهقة، وأثق قبل نهاية الشهر سيكون المهاجم حاضر ومتواجد معنا.. تم اختيار المهاجم بالفعل والمفاوضات مازالت جارية".



تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.