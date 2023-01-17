عشان ميكسلوش.. فنانة عالمية تحرم أبناءها وأحفادها من الميراث

أعلنت فنانة عالمية شهيرة، أنها لن تترك ميراثا لأبنائها أو أحفادها، قائلة إن مجرد "التخلي" عن المال للناس "يولد الكسل والشعور بالاستحقاق"، بحسب وكالة سكاي نيوز.

وأوضحت المغنية والممثلة الأمريكية، ماري أوزموند، التي اشتهرت بشكل كبير من خلال الظهور مع أخيها دوني في سبعينيات القرن الماضي، لديها 8 أبناء و8 أحفاد، أنها لا تتوافق مع فكرة الميراث، وتحث أبناءها على العمل بجد ليصبحوا ناجحين بطريقتهم الخاصة.

وأضافت ماري أوزموند في تصريحات لمجلة "يو إي ويكلي": "صراحة، لماذا ستعاون طفلك على ألا يحاول أن يكون شيئا ما؟، لا أعرف أي شخص يصبح شيئا إذا تم تسليمه المال تلقائيا".

عائلة ماري أوزموند

وتابعت ماري أوزموند: ""بالنسبة لي، فإن أعظم هدية يمكن أن تقدمها لطفلك هي شغف البحث عن هويتهم من الداخل، والعمل، لقد قمت بالعديد من الأشياء.. أحب المحاولة وأريد أن أجرب كل شيء".

وأكدت أوزموند على أنها تخطط للاستمتاع بثروتها مع زوجها ستيف كريج، ومنح الباقي للأعمال الخيرية بعد وفاتها.

وأشارت إلى أنها شعرت أن "أخلاقيات العمل ضاعت عندما كان الميراث متوقعا"، مضيفة: "أعتقد أن كل ما يفعله الميراث هو توليد الكسل والاستحقاق. لقد عملت بجد وسأنفق كل المال وأستمتع مع زوجي".

في الوقت نفسه، اعترفت أوزموند بأنها تحب "تدليل" أحفادها الثمانية، ومساعدة أبنائها ماليا عندما يحتاجون إليها، مثل مساعدتهم في شراء سيارة.