كفر الشيخ.. جلسات تخاطب لتنمية مهارات أطفال قادرون باختلاف

ينظم مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب كفر الشيخ وتقدم تدريبات متنوعة لأطفالنا الـ«قادرون باختلاف» الذى استحدث ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتقدم الخدمة بالمجان داخل المركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المركز يعمل على تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام الذين تم حدوث تأخر لهم في النطق من حوادث أو الجلطات الدماغية، والتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد، وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي، لأن المدربين به يركزون علي تحسين الانتباه والتركيز والذاكرة بشكل علمي أكبر وبأحدث الأجهزة.

جدير بالذكر أن جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية " وتدريب الشباب والمدربين علمياً وعمل دورات ولتنمية مهاراتهم، وذلك تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة الدكتور مصطفى الحلو مسؤول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.