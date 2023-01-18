عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين فبراير المقبل.. ما هدف الزيارة؟

بلينكن
بلينكن

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين يومي 5 و6 فبراير المقبل.

وأكد مسؤول أمريكي الثلاثاء، أن الزيارة تهدف إلى تهدئة التوتر الشديد بين الولايات المتحدة والعملاق الآسيوي.

وستكون زيارة بلينكن، الأولى على هذا المستوى منذ زار سلفه الجمهوري مايك بومبيو الصين في أكتوبر 2018، على هامش لقاء في منتصف نوفمبر في بالي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، دعا خلاله الزعيمان إلى التهدئة.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن بلينكن سيصل إلى الصين في الخامس من فبراير وسيجري محادثات في السادس منه في إطار هذه الزيارة الهادفة إلى محاولة تهدئة التوتر مع الخصم الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة.

ولم يعط أي تفاصيل عن هذه المحادثات، إلا أنه سيلتقي على الأقل نظيره الصيني كين جانج سفير بلاده السابق في واشنطن.

ورحب الناطق باسم الخارجية الصينية وانج وينبين أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بزيارة بلينكن المقبلة للصين، مشددا على أن "الولايات المتحدة والصين تتواصلان بشأن تفاصيلها".

وأضاف أن "الصين تنتهج في العلاقات الأمريكية الصينية ثلاثة مبادئ: الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين"، مضيفا أنه يأمل أن "يستعيد البلدان علاقة سليمة ومستقرة".

وبلغ التوتر بين أمريكا والصين ذروته في أغسطس الماضي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها نانسي بيلوسي لتايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي أن أحد أهداف زيارته هو المحافظة على قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين.

وأوضح "لا نريد أن يستحيل سوء فهم، نزاعا" مشددا على الرغبة في حصول "إدارة مسؤولة لهذه العلاقة" وتوافق محتمل في مجالات مختلفة مثل التغير المناخي.

ولفت "لا نسعى إلى المواجهة سندير هذه المنافسة بطريقة مسؤولة إلا أننا سنتنافس بشراسة".

وزار وفد أمريكي رفيع المستوى بكين الشهر الماضي تحضيرا للزيارة.

الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي بلينكن الصين واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

ترشيحاتنا

رونالدو ضد ميسي .. تفاصيل مواجهة كأس موسم الرياض

عمل واحد يفتح الأبواب المغلقة ويذهب الضيق والحزن والهم

بيراميدز يتدخل وينهي أزمة «فخر الدين بن يوسف» مع الإسماعيلي

مهاجم برازيلي.. حتحوت يكشف آخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة |فيديو

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

وصفها بـ"أسوأ المناظر"..تغريدة شاب عن حمل الرجال للقطط تثير جدلا.. شاهد القصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

طريقة عمل الممبار بمذاق شهي ولذيذ

14 صورة للمفرج عنهم بعد قرار لجنة العفو الرئاسي.. شاهد

مش بس المزاج .. القهوة تحسن الصحة وتقي من أخطر الأمراض

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ