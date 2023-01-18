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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. أكبر ملتقى توظيف بجامعة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جامعة الإسكندرية عن تنظيم أكبر ملتقى توظيف بالجامعة الشهر القادم بكلية الأعمال (كلية التجارة سابقًا) بمشاركة عشرات الشركات والبنوك والهيئات.

وأعلنت الجامعة على صفحتها الرسمية أن المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية، ستنظم الملتقى التوظيفي الأول لطلاب وخريجى كليات الجامعة  تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك يوم 26 فبراير القادم، بمجمع العلوم الإنسانية بمدخل كلية الأعمال.

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وأشارت إلى اشتراك العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل معهم، كما يتيح الملتقي خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت أنه للتقديم في الملتقى للحصول على فرصة عمل او فرصة تدريبية للاشتراك فى الملتقى تقديم كل الأوراق الخاصة بالخريجين وطلاب السنة النهائية فى كافة التخصصات، يمكن التسجيل في الرابط التالي في موعد أقصاه 20 يناير 2023: 

https://forms.gle/TYKseXwTJtqGsDLK9

الاسكندرية جامعة الإسكندرية كلية التجارة رؤية مصر 2030 رئيس جامعة الاسكندرية ملتقى توظيف

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