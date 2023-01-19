أنغام تحتفل بعيد ميلادها مع جيهان عبد الله| اليوم

تقدم المذيعة جيهان عبدالله، اليوم حلقة خاصة ومفتوحة بمناسبة ميلاد الفنانة أنغام على نجوم إف أم.

وتقدم جيهان عبدالله فى حلقة “أجمد 7 الساعة 7”، باقة من أجمل أغانى مطربة مصر الأولى والوطن العربى أنغام بناءً على طلب المستمعين على محطة وراديو نجوم FM ونجوم FM TV.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لمطربة مصر الأولى والوطن العربى أنغام من خلال محطة وراديو نجوم FM وقت طرح أغنية “هو نفس الشوق” ببرنامج “أجمد 7 الساعة 7”.

البرنامج تقدمه جيهان عبدالله برنامج أجمد 7 الساعه 7 يعرض من الأحد إلى الخميس الساعه 7 مساءا على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV.

يذكر أن تستضيف الفنانة أنغام المطرب علي الحجار غداً في برنامج أنغام المذاع عبر شاشة دبي خلال الحلقة المقبلة، والتي من المقرر أن يكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الفنية والشخصية.

وروجت الصفحة الرسمية لشاشة دبي عبر حسابها لموقع إنستجرام لكواليس الحلقة المقبلة لبرنامج أنغام الذي يستضيف علي الحجار، وعلقت عليها قائلة: «أنتم على موعد مع الفنان علي الحجار في ضيافة برنامج أنغام، الخميس المقبل على شاشة تلفزيون دبي».