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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عاصي الحلاني في أبو ظبي

صدى البلد

يحيى المطرب عاصى الحلانى حفلا غدا الجمعة  فى أبو ظبى وذلك وسط اجراءات احترازية.

ويشدو عاصى الحلانى بعدد من الاغانى الحديثة والقديمة له والتى تنال اعجاب الجمهور الاماراتى.

عاصى الحلانى وألبومه  الجديد

كشف الفنان عاصى الحلانى عن موعد طرح ألبومه الجديد والذى يضم 8 أغانٍ، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال عاصى الحلانى لبرنامج The Insider بالعربي: “أقوم حاليا بتسجيل عدد من أغانى الألبوم، والتى من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال طرح كل أغنية على فترات متقطعة”.

وأضاف عاصى الحلانى: أغنيتا (ضحكت حبيبي) و(أربعين خمسين) تعدان ضمن أغاني الألبوم، وهناك 8 أغانٍ أخرى في الألبوم".

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عاصى الحلانى: ألبومى الجديد مكون من 8 أغانٍ.. وسأطرحها على فترات متقطعة

من جانب آخر، كشف المطرب عاصي الحلاني عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وهل يفضلها أم لا.

وقال "الحلاني"، في تصريحات لـ"صدى البلد": “لكل زمن أدواته، ونحن الآن نعيش زمن الميديا والإنترنت، وهي لا شك أدوات رهيبة جدا ولها تأثير كبير، كما عشنا زمن الورق والمجلات وخلافه وكانت أيضا أدوات لها تأثير كبير وقتها، ونحن نحاول أن نتعامل مع كل الأدوات، لكن الأمر حاليا شۍء خطير والعلم يتقدم يوما عن يوم، ولا بد للفنان أن يواكب العصر والأدوات بحكمة وصبر وعلم”.

وكشف المطرب الكبير عاصي الحلاني عن الثابت في مشواره الفني الطويل، وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": “الشيء الثابت في مشواري هو إيماني بالوطن والجذور والتراث الأصيل”.

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