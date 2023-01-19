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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاجل.. انقلاب أتوبيس لعمال مصنع الضفائر فى بورسعيد على طريق المطرية السريع

حادث انقلاب اتوبيس
حادث انقلاب اتوبيس عمال مصنع الضفائر جنوب بورسعيد

شهد طريق بورسعيد المطرية قبل قليل حادث انقلاب أتوبيس، يقل عددا من عمال مصنع الضفائر الكهربائية، وذلك خلال طريق عودتهم لمحافظاتهم بعد انتهاء عملهم بالمصنع الكائن جنوب بورسعيد.

انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية ببورسعيد علي طريق المطرية

 

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد تلقى اخطار بأنقلاب اتوبيس يقل عمال من مصنع الضفائر على طريق بورسعيد المطرية السريع .

تم أخطار هيئة الإسعاف بـمحافظة بورسعيد للدفع بسياراتها الى موقع الحادث وكلف فريق بحث جنائى وضباط الادارة العامة للمرور بالانتقال الى موقع البلاغ .

 وعلي الفور جري الدفع بـ 10 سيارات لنقل المصابين، ونقلهم لمستشفيات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد  لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى 30 يونيو 6 من المصابين، كا استقبل مستشفى السلام 7 من المصابين، وتم إيداع جثتين بالمشرحة، وذلك نتيجة حادث الأتوبيس الذي وقع علي طريق بورسعيد المطرية.

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ورفعت هيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد للقصوى، وجري تكليف فريق طبي متخصص من أطباء الطوارئ والرعاية والمخ والأعصاب والجراحة، كما تم تكليف فريق من التمريض، للتعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

هذا وتواصل فرق الرعاية الصحية عملها لانقاذ المصابين تحت اشراف مباشر من الدكتور مصطفى شعبان رئيس هية الرعاية .

بورسعيد مصطفى شعبان وزير الداخلية الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل مستشفى 30 يونيو محافظة بورسعيد طريق بورسعيد

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