مرتضى منصور: الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زملكاوي المذاع علي قناة القلعة البيضاء إرسال النادي مذكرة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية ضد النادي الأهلي بعد مشاركة كهربا في مباراة سموحة.

هبوط الاهلي للدرجة الثانية

وقال مرتضى منصور: “أرسلنا مذكرة للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية والمادة ٢٤ واضحة، وممكن الأهلي يهبط درجة ثانية ومشاركة كهربا تحد من الأهلي للفيفا وحق الزمالك سيعود واعتبروا كهربا مات رياضيًّا”.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بعد تعديل موعد المباراة بدلًا من السابعة مساءً.

وتختتم الجولة الـ14 بلقاء القمة بين الزمالك والأهلي يوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بعد تعديل موعد المباراة بدلًا من السابعة مساءً.